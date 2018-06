huffingtonpost

: Ricordare non è un vezzo o un gesto di buona educazione. Ricordare, e nominare, gli uomini e le donne di Stato amma… - marcofurfaro : Ricordare non è un vezzo o un gesto di buona educazione. Ricordare, e nominare, gli uomini e le donne di Stato amma… - virginiaraggi : Auguri all’Arma dei Carabinieri che oggi festeggia il 204esimo anno dalla sua fondazione. Grazie alle donne e agli… - HuffPostItalia : Noi uomini duri. Orban si gode l'asse con Salvini e Strache -

(Di venerdì 8 giugno 2018) Il premier nazionalista ungherese Viktorsi è detto soddisfatto per la composizione dei nuovi governi in Italia e in Austria, che annoverano forze populiste con le quali condivide posizioni sull'immigrazione e visione critica dell'Unione europea. "Le cose procedono secondo i miei gusti, nella politica europea sono apparsi protagonisti", ha dichiaratoin un'intervista all'emittente radiofonica Kossuth, riferendosi al Partito della Libertà austriaco (Fpo), alleato del Governo austriaco di Sebastian Kurz e alla Lega di Matteo, alleato del Governo italiano di Giuseppe Conte."Gli italiani hanno detto che vogliono fermare l'immigrazione", ha aggiunto il premier ungherese, ribadendo la sua idea secondo la quale gli immigrati salvati in mare devono essere trasferiti in territori fuori dall'Ue, creando "luoghi di accoglienza in Africa". A tal proposito, ...