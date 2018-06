' Noi con Trump | Russia nel G8' | Conte

Conte : veto su sanzioni Russia? Italia valuterà - Noi per dialogo : Charlevoix, 8 giu. , askanews, 'L'Italia valuterà le posizioni, dobbiamo ancora iniziare il G7. Sicuramente da parte dell'Italia c'è una maggiore apertura al dialogo, senza stravolgere il percorso ...

Vittoria Schisano : "Sono uscita con uno dei nuovi ministri - ma che Noia!" : Raggiante, sorridente, determinata. Vittoria Schisano, (nata come Giuseppe ma con un percorso di transizione per cambiare sesso che si è concluso nel 2016), forte della notorietà rilanciata da Piero Chiambretti che l'ha scelta per la sua eleganza nel suo programma Matrix Chiambretti su Canale 5, si racconta a cuore aperto in un'intervista al settimanale Gente.A proposito del suo cambio di identità, Vittoria afferma di essere riuscita ad ...

Noi uomini duri. Orban si gode l'asse con Salvini e Strache : Il premier nazionalista ungherese Viktor Orban si è detto soddisfatto per la composizione dei nuovi governi in Italia e in Austria, che annoverano forze populiste con le quali condivide posizioni sull'immigrazione e visione critica dell'Unione europea. "Le cose procedono secondo i miei gusti, nella politica europea sono apparsi protagonisti duri", ha dichiarato Orban in un'intervista all'emittente radiofonica Kossuth, riferendosi al ...

Confcommercio : Ascom Padova - adesso attendiamo Di Maio e Salvini da Noi : Padova, 8 giu. (AdnKronos) – ‘adesso aspettiamo i ministri e vicepremier Di Maio e Salvini a Padova per presentargli cosa stiamo facendo per il nostro territorio, tutte esperienze che potrebbero essere utili anche per l’intero territorio nazionale”. All’indomani dell’assemblea nazionale di Confcommercio, svoltasi ieri a Roma, il presidente dell’Ascom, Patrizio Bertin (che si è intrattenuto con i due ...

Salvini : "La Nato Noi la paghiamo : difenda i nostri confini" : Le sanzioni non risolvono nulla e che sia fondamentale per noi la politica commerciale e il dialogo con la Russia'. Sullo stesso tema anche Di Maio oggi si è espresso mostrando però una linea diversa ...

Parco Valentino - Venite a giocare con Noi al Salone dell'Auto : Prende il via la quarta edizione del Salone dell'Auto di Torino, in calendario fino a domenica 10 giugno. Tante le novità per gli appassionati di motori: al Parco Valentino si potranno ammirare più di mille tra supercar, one-off, hypercar e un corollario di raduni, meeting, mostre ed eventi. L'ingresso è gratuito (dalle 10 alle 24 all'esposizione), previa registrazione con biglietto elettronico scaricabile dal sito della ...

Prezzi dei biglietti per Benji e Fede a Roma e Milano a novembre - con Siamo Solo Noise nei palazzetti : Benji e Fede a Roma e Milano a novembre per due concerti speciali del tour 2018. Benji e Fede si esibiranno nei palazzetti dello sport: sono attesi per il 16 novembre al Mediolanum Forum di Assago (Milano) e per il 25 novembre al Palalottomatica di Roma per due tappe speciali della tournée per la presentazione dell'album Siamo Solo Noise. Terzo album di inediti del duo modenese, Siamo Solo Noise è stato rilasciato con Warner Music. Dal disco ...

Napoli e il concerto per Pino Daniele : 'Oggi al San Paolo Pino sarà con Noi' : Finalmente Pino è. Tre anni e mezzo dopo quella fatale corsa al Sant'Eugenio e dopo una lunga serie di idee abortite, appuntamenti mancati, ostilità familiari. Il richiamo sentimentale ha trasformato ...

“Siamo un talk - qui ci si confronta e le regole le facciamo Noi”. Parla Gaia Tortora : Roma. “Sono stupita dello stupore, ho detto cose che dovrebbero essere normali”, dice Gaia Tortora al Foglio. Ma in realtà, se c’è stato tanto stupore e se c’è stato bisogno di specificare il nuovo corso nella diretta televisiva di “Omnibus” su La7, evidentemente la cosa non è così scontata: “La lin

Governo - fiducia alla Camera : 350 sì. Conte : “Non stravolgeremo Buona Scuola. Noi giustizialisti? Conosciamo la Carta” : L’unica sorpresa nel giorno in cui il Governo di Giuseppe Conte incassa la fiducia anche alla Camera (350 favorevoli, 236 contrari e 35 astenuti) è il sì di Vittorio Sgarbi: “Dove c’è il disordine io prospero” ride il critico d’arte deputato di Forza Italia mentre definisce Conte “il vicepresidente di due vicepresidenti”, Di Maio “a un prossimo Alfano” e Salvini ...

Sicilia - candidato di Salvini nipote del condannato per mafia : ‘Non si scelgono i parenti’. Candiani : ‘Noi Legione straniera’ : Il candidato sindaco di Maletto ha uno zio condannato per fatti di mafia. E la prima visita di Matteo Salvini in Sicilia da ministro dell’Interno finisce inevitabilmente sotto il fuoco incrociato delle polemiche. E dire che il leader della Lega non è arrivato neanche a mettere piede nel piccolo comune in provincia di Catania, noto soprattutto per le coltivazioni di fragole. A causa dei numerosi impegni, infatti, Salvini si dovuto solo ...