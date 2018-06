Nissan Navara OFF-ROADER AT32 | un pick-up duro e puro per ripulire le spiagge – FOTO e

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 giugno 2018) Oggi si celebra la Giornata Mondiale degli Oceani, un patrimonio dell’umanità che purtroppo va difeso dall’umanità stessa. Se così può chiamarsi la causa di oltre otto milioni di tonnellate di plastica che ogni anno finiscono in mare, recando danni gravi e spesso irreparabili all’ecosistema marino. E influendo altrettando negativamente sulla pesca e sul turismo. Un problema di cui si ricomincia a parlare proprio con il periodo estivo alle porte. Sono molti gli attivisti nel mondo, che si offrono come volontari peracque edai rifiuti.ha deciso di dar loro una mano, chiedendo a diverse associazioni europee di indicare località particolarmente ostiche da raggiungere, che tuttavia hanno bisogno di quel tipo di operazione. Per effettuare la quale la casa giapponese ha messo a disposizione alcuni esemplari del suoup più: il ...