Auto – Nissan Juke MY18 ora in vendita : aggiornato il design - le tecnologie e le personalizzazioni : Via alle vendite del crossover Nissan Juke MY18, listino a partire da € 19.660: rinnovata la griglia anteriore, i fari fendinebbia e le finiture dei gruppi ottici anteriori Distintosi da sempre per il suo stile innovativo e senza compromessi, il crossover compatto Nissan Juke arriva sul mercato in una versione rinnovata nel design e nelle funzionalità. Svelato a marzo al Salone di Ginevra, il restyling di Nissan Juke riguarda interni ed esterni ...