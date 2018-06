Nilufar Addati | Prima notte con Giordano Mazzocchi? Cena a letto e Grande

Uomini e Donne - Gianni Sperti : Nilufar Addati una delusione - Sabrina Ghio la migliore : Sara Affi Fella, Sabrina Ghio e Nilufar Addati : sono queste tre protagoniste della stagione di Uomini e Donne appena conclusasi ad essere finite sotto la ''lente d'ingrandimento'' di uno degli opinionisti storici dello show, Gianni Sperti . Il pugliese, interpellato dal ''Magazine'' della trasmissione ad esprimere un parere sulle troniste appena citate, ha promosso le prime due (anche se la napoletana la preferiva in coppia con Lorenzo Riccardi) ...

Uomini e Donne / Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi : "Convivenza? Non toglietemi l'aria!" (Trono Classico) : Uomini e Donne , anticipazioni trono classico. Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi pronti alla convivenza? L'ex tronista precisa che è ancora presto e...(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 07:35:00 GMT)

UOMINI E DONNE/ Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi separati : l'ex tronista a Napoli perchè...(Trono Classico) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono classico. Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni preoccupano il web ma la verità è un'altra: la coppia è pronta a un grande passo. "Sono tornata a Napoli perché avevo degli impegni da rispettare e non so quanto tempo dovrò rimanere": è con queste parole che Nilufar Addati comunica agli oltre 700 mila follower di aver dovuto salutare Giordano Mazzocchi per la prima volta dal momento della scelta. I due si ...