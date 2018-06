Nella notte un fronte temporalesco con nubifragi | allagamenti e forte vento

Maltempo su Padova e provincia : nubifragio e vento forte Nella notte - alberi crollati e allagamenti : Maltempo nella notte a Padova e provincia: un violento temporale ha colpito l’area poco prima dell’alba, accompagnato da forti raffiche di vento che ha abbattuto decine di alberi nella zona termale, tra Abano, Montegrotto e Selvazzano. Numerose piante sono cadute sulla sede stradale, e si sono registrati numerosi allagamenti di sottopassi. Gli interventi dei vigili del fuoco sono stati una quarantina: i pompieri sono ancora impegnati ...

Maltempo nel Bolognese : nubifragio Nella notte - allagamenti e smottamenti : Un nubifragio ha colpito nella notte Bologna, con conseguenti disagi alla viabilità e allagamenti di strade e sottopassaggi: i vigili del fuoco sono stati impegnati in un centinaio di interventi, soprattutto per garage e cantine invasi dall’acqua e per sottopassi allagati. In via Zanardi è stato segnalato oltre un metro d’acqua, ma criticità si sono registrate anche in via Triumvirato e in via Bencivenni, in zona Borgo ...

Terremoto - sciame sismico nel Vesuvio Nella notte : oltre 16 scosse in un'ora : Mancano pochi minuti alla mezzanotte quanto i sismografi dell'Osservatorio Vesuviano iniziano a registrare un nuovo sciame sismico con epicentro il Vesuvio. Ben sedici i terremoti registrati in...

Dramma Nella notte a Lavis - muore a 33 anni Juri Miorandi trovato a letto senza vita :

Nuovo sciame sismico nel Vesuvio Nella notte : oltre 16 scosse in un'ora : Mancano pochi minuti alla mezzanotte quanto i sismografi dell'Osservatorio Vesuviano iniziano a registrare un Nuovo sciame sismico con epicentro il Vesuvio. Ben sedici i terremoti registrati in un'ora,...

Maltempo - violenti temporali Nella notte : bombe d’acqua e grandinate flagellano l’Italia : E’ una di quelle notti “buie e tempestose” che farebbero da cornice a una storia da romanzo o leggenda: il Maltempo che sta colpendo l’Italia si intensifica proprio in queste ore con violenti temporali che stanno colpendo Lazio, Toscana, Umbria, Emilia Romagna e Lombardia. I fenomeni risultano particolarmente violenti con nubifragi e grandinate. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo ...

Treviglio Basket - Mezzanotte e Palumbo Nella Nazionale di coach Meo Sacchetti : Addirittura due i giocatori del Treviglio , ex Remer, nella lista dei ventiquattro convocati dal commissario tecnico azzurro Meo Sacchetti nella lista Fiba per partecipare alle prossime sfide contro ...

Napoli - sparatoria Nella notte alle Case Nuove : è la faida Rinaldi-Mazzarella : Alcuni colpi di pistola sono stati esplosi nella tarda serata di ieri, intorno alle 22.30, in via Padre Ludovico da Casoria. Non risultano feriti, le pallottole si sono conficcate nel portone di uno ...

AntoNella Clerici dice addio a La Prova del Cuoco : ecco cosa è successo la notte prima dell’ultima puntata : Antonella Clerici si racconta dopo l’addio a La Prova del Cuoco: ecco come ha passato la notte prima della puntata finale Antonella Clerici era ormai divento il volto simbolo de La Prova del Cuoco. Il programma Rai, infatti, è stato per diverso tempo una seconda casa per la Clerici, facendole conquistare una grossa fetta di pubblico […] L'articolo Antonella Clerici dice addio a La Prova del Cuoco: ecco cosa è successo la notte prima ...

PINO DANIELE / I suoi più grandi successi Nella notte dello stadio San Paolo (Pino è) : PINO DANIELE e l'omaggio della musica italiana ad uno degli artisti più amati di sempre: il concerto evento 'PINO è' in diretta questa sera su Rai 1 e alla radio.(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 10:17:00 GMT)

Ordinanza movida sicura - domani il primo test Nella notte di Napoli : Nuove zone, norme più stringenti, sanzioni più severe. domani mattina il sindaco de Magistris firmerà, con entrata in vigore immediata, la nuova cosiddetta 'Ordinanza movida', che va a sostituire ...

Napoli - agguato Nella notte : 21enne in fin di vita/ Forcella - Armando Tubelli vittima dei sicari : Napoli, agguato nella notte: 21enne in fin di vita. Forcella, Armando Tubelli raggiunto dalle pallottole dei sicari, operato d'urgenza per le ferite riportate(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 14:44:00 GMT)

Battipaglia - palazzo in fiamme Nella notte : fermato il presunto piromane : Eboli. Tragedia sfiorata nella notte in piazza Mustacchio, dove si è temuto il peggio a causa di un incendio scoppiato in un palazzo intorno alle 2 di notte. Le fiamme, appiccate nell'androne del ...

Napoli - 38enne ferito morto Nella notte : 11.30 Il 38enne ferito ieri sera a colpi d'arma da fuoco nel rione Traiano, a Napoli, è deceduto nella notte.Si chiamava Angelo Ranieri ed è stato raggiunto da alcuni colpi d'arma da fuoco mentre si trovava in strada. Soccorso e trasportato al vicino ospedale "San Paolo", è deceduto poco dopo a causa delle gravi ferite riportate. Da tempo il quartiere dove è avvenuto il delitto è attraversato da tensioni fra clan camorristici. Sul fatto ...