Nel villaggio dei coloni il tempo si è fermato Chipilo dopo 135 anni parla ancora veneto

A fuoco il Club Med Nel Ragusano - evacuato il villaggio : turisti scappano in spiaggia Foto : Paura per un incendio che si è sviluppato nella zona dell'antica città-stato di Kamarina, una riserva del Ragusano , dove insistono tra l'altro un paio di villaggio turistici: il Club Med e l'ex ...

Vasto rogo Nel Ragusano - evacuato villaggio turistico : Vigili del fuoco al lavoro per un grosso incendio divampato nel Ragusano, tra Vittoria e Santa Croce. Per precauzione è stato evacuato anche un villaggio turistico che si trova nella zona. L'incendio, ...

Incendio in una riserva Nel Ragusano - evacuato un villaggio turistico : Incendio in una riserva nel Ragusano, evacuato un villaggio turistico Incendio in una riserva nel Ragusano, evacuato un villaggio turistico Continua a leggere L'articolo Incendio in una riserva nel Ragusano, evacuato un villaggio turistico proviene da NewsGo.

A fuoco il Club Med Nel Ragusano - evacuato il villaggio : turisti scappano in spiaggia Foto : Paura per un incendio che si è sviluppato nella zona dell'antica città-stato di Kamarina, una riserva del Ragusano, dove insistono tra l'altro un paio di villaggio...

Baia Domizia - sigilli a 43 villette Nell'ex Villaggio Svedese : Comprò i bungalow del Villaggio degli Svedesi, 220 villini indivisibili dalla struttura turistica con piscine e pineta, ma l'idea iniziale era, sin dal principio, quella di trasformare il Villaggio in ...

Nel villaggio indiano dove il sanscrito è tornato a essere la lingua del popolo : Forse senza saperlo, tanti di noi hanno sentito pronunciare o cantare qualche parola in sanscrito. Basta ricordare, ad esempio, la canzone che l’anno scorso vinse il festival di San Remo, «Occidentali’s Karma». Già trent’anni fa, la cantante Madonna vinse il premio Emmy cantando il famoso mantra pacifista «Om shanti» nella sua «Shanti/Ashtangi». E ...

C'è un villaggio in Cina in cui le donne si tagliano i capelli solo una volta Nella vita : Si tratta di una minoranza etnica chiamata 'Yao' e caratterizzata da una convinzione particolare, ovvero che i capelli femminili siano uno fra i beni più preziosi al mondo. Le chiome delle donne Yao ...

Nigeria - attacco contro villaggio Nel centronord : 45 morti : Nigeria, attacco contro villaggio nel centronord: 45 morti Nigeria, attacco contro villaggio nel centronord: 45 morti Continua a leggere

Nigeria : attacco contro villaggio Nel centronord - 45 morti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Coree - viaggio Nell'invisibile villaggio della Zona Demilitarizzata : Un percorso attraverso lo spazio, ma anche la geopolitica, che procede lungo le periferie urbane e le zone di campagna, fino ad arrivare al Mar del Giappone. I panorami, a mano a mano che ci si avvicina al confine, sono più sfocati, le storie...

ANBI : anche un uliveto dimostrativo Nel villaggio agricoltori Coldiretti a Bari : Ci sarà anche un uliveto dimostrativo, irrigato con l’innovativa tecnica della subirrigazione nello spazio ANBI all’interno del villaggio degli agricoltori Coldiretti che animerà il Lungomare Augusto imperatore a Bari, da venerdì 27 a domenica 29 aprile p.v.: in particolare sabato 28 aprile dalle ore 12.00 sotto il tenda workshop si terrà il meeting “dal lavoro al cibo per la bellezza e la sicurezza dei territori” organizzato da ANBI, FAI-Cisl, ...

Earth day : torna il Villaggio per la Terra e torna anche l’appuntamento con Giornalisti Nell’erba : Dal 21 al 25 aprile, torna il Villaggio per la Terra e torna l’appuntamento con Giornalisti Nell’erba. In occasione della giornata per la Terra, Earth day Italia mette a punto un programma ricco di eventi tra sport, concerti, esposizioni, mostre, convegni, spettacoli, laboratori didattici, attività per bambini. Giornalisti Nell’erba, anche quest’anno partner nell’iniziativa, sarà protagonista con i suoi giovani team ...