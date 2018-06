Nel video ufficiale di Amore che Torni dei Negramaro un viaggio verso la felicità

Divertimento e leggerezza Nel video di E.Sta.A.Te di Laura Pausini - nuovo singolo da Fatti sentire : Il video di E.Sta.A.Te di Laura Pausini trasmette tutta l'allegria della nuova stagione in arrivo. Il brano rappresenta il terzo estratto da Fatti sentire, ultimo album di inediti che ha rilasciato nel mese di marzo e per il quale ha già conquistato il disco di platino. Il brano è in rotazione radiofonica dal 1° giugno, ma il video ufficiale dedicato è arrivato solo l'8 giugno con un ampio backstage messo a disposizione a qualche ora dal suo ...

Diretta Sbk 2018 / Superbike streaming video e tv : Rea primo Nella FP2 (Gp Repubblica ceca Brno) : Diretta Sbk 2018: info streaming video e tv, tempi e orari delle prime tre sessioni di prove libere. La Superbike fa tappa a Brno questo venerdi 8 giugno.(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 13:32:00 GMT)

Salvataggio estremo Nel mare in burrasca : “Poteva essere una tragedia” [VIDEO] : La Guardia costiera britannica è stata impegnata in un Salvataggio estremo a Hopeman East Beach, nel nord della Scozia. Due ragazzini di 11 e 14 anni sono rimasti bloccati, aggrappati a uno scoglio, nel mare in burrasca, mentre le onde si infrangevano con violenza su di loro. “Poteva essere una tragedia. Un ragazzo era già stato spinto in mare e fortunatamente è riuscito a risalire sulle rocce. Quindici minuti più tardi lo scoglio è stato ...

Astori - il cuore ha accelerato troppo : «Il calciatore non morì Nel sonno» Video|Foto : La perizia smentisce la bradiaritmia. Forse si sarebbe salvato se avesse condiviso la camera con qualcuno che avrebbe potuto dare l’allarme

Anticorruzione - Cantone replica a Conte : «Io tranquillo - incarico scade Nel 2020» Video E il premier : rafforzare lotta : Il presidente dell'Autorità nazionale anti corruzione replica al premier: «Ho parlato del codice degli appalti con il ministro delle Infrastrutture Toninelli e al ministro ho detto cosa penso». E ancora: «In Italia abbiamo fatto grandi passi in avanti»

Bimbo appeso Nel vuoto sul palazzo : ex soldato scala 5 piani e gli salva la vita Video : scala cinque piani di un palazzo per salvare un bambino in difficoltà. L'impresa di Zhang Xin, un soldato in pensione, ha fatto il giro del mondo e commosso moltissime persone. L'uomo ha notato un bambino che era rimasto incastrato con la testa nelle grate di una finestra e aveva le gambette a penzoloni. Clandestino salva Bimbo di quattro ...

MIUI 10 Beta su Mi MIX 2S - le novità Nella nostra prova (video) : MIUI 10 è ufficiale e l'abbiamo testata in versione Beta su Xiaomi Mi MIX 2S. Ecco tutte le novità nel nostro articolo dedicato con video, foto e screenshot. L'articolo MIUI 10 Beta su Mi MIX 2S, le novità nella nostra prova (video) proviene da TuttoAndroid.

Anticorruzione - Cantone replica a Conte : «Io tranquillo - incarico scade Nel 2020» Video : Il presidente dell'Autorità nazionale anti corruzione: «Ho parlato del codice degli appalti con il ministro delle Infrastrutture Toninelli e al ministro ho detto cosa penso»

Taylor Swift quasi irriconoscibile Nel trailer del videoclip di “Babe” feat. Sugarland : Sempre e comunque bellissima The post Taylor Swift quasi irriconoscibile nel trailer del videoclip di “Babe” feat. Sugarland appeared first on News Mtv Italia.

Selena Gomez : secondo i fan ha citato quattro dei suoi ex Nel video di “Back To You” : Lo avevi notato? The post Selena Gomez: secondo i fan ha citato quattro dei suoi ex nel video di “Back To You” appeared first on News Mtv Italia.

Online il trailer di È nata una stella con Lady Gaga - la popstar è Ally Nel remake di A Star Is Born (video) : È finalmente Online il primo trailer italiano di A Star Is Born: il musical con Lady Gaga, che segna il debutto alla regia di Bradley Cooper, sarà al cinema dal prossimo ottobre. Si tratta del terzo remake dell'omonimo film del 1937 di William A. Wellman, noto in Italia col titolo di "È nata una stella", dopo quello di George Cukor del 1954 con Judy Garland e quello di Frank Pierson nel 1976 con Barbra Streisand. Protagonisti di questa nuova ...

Rita Dalla Chiesa attacca la Nizar dopo il bagno Nella Fontana di Trevi Video : Ben ritrovati con un nuovo spazio dedicato con le news sul Grande Fratello 15 [Video], il reality show presentato da Barbara D'Urso e conclusosi lunedì sera con la vittoria di Alberto Mazzetti. Le ultime novita' ci svelano che l'ex conduttrice di Forum Rita Dalla Chiesa ha scritto un duro messaggio su Twitter contro Aida Nizar dopo il suo bagno all'interno della Fontana di Trevi a Roma. Andiamo a vedere nello specifico cos'è successo. L'ex ...

TAV - SCONTRO CHIAMPARINO-TONINelLI/ Video - ministro “probabile nessun treno” : replica - “è invece tutto pronto” : Tav, Toninelli contro Chiamparino: il ministro dei trasporti e delle Infrastrutture del Governo M5s-Lega ironizza sulle dichiarazioni del presidente della Regione Piemonte, ecco il Video(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 16:35:00 GMT)

C'E' UN CERVO VIVO NelLA CHIESA DI SANT'EUSTACHIO/ Video - il santo si convertì proprio grazie a quell'animale : Un CERVO è entrato e si è aggirato in una CHIESA dedicata a SANT'EUSTACHIO in Francia, santo che si convertì vedendo un CERVO portare fra le corna il crocifisso(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 16:30:00 GMT)