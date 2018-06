Nel secondo trimestre USA verso crescita al 2 | 5% | UE ferma al 2%

ZenBook Pro15 : Asus presenta il PC con un secondo display integrato Nel trackpad : Asus sta davvero dando il meglio di sè alla conferenza Computex 2018 di Tapei. Non bastava evidentemente la presentazione di Precog, il PC dal doppio display, l’azienda ha voluto infatti svelare un ulteriore device rivoluzionario. Le indiscrezioni apparse in rete poco più di una settimana fa sono state adesso confermate con Asus che ha appena annunciato ZenBook Pro15 la cui particolarità consiste proprio nel suo trackpad che possiede un ...

Stati Uniti : stima Pil +4 - 5% Nel secondo trimestre - Atlanta Fed - : La Fed di Atlanta ha rivisto al ribasso la sua stima di crescita per l'economia degli Stati Uniti nel secondo trimestre dell'anno. L'indicatore GdpNow prevede ora un Pil in salita del 4,5% rispetto al 4,8% di inizio mese. Una crescita che rimane comunque molto forte. La ...

Box Office Usa - Meno di 30 milioni per Solo : a Star Wars Story Nel secondo weekend : Nel resto del mondo Solo: a Star Wars Story ha raggiunto la quota dei 115 milioni di dollari, per un totale nel Box Office Worldwide di 264 milioni, per l'appunto la cifra raccolta da Rogue One Solo ...

Rugby – Mondiale U20 : Italia ko contro l’Inghilterra Nel secondo match : Mondiale U20: l’Inghilterra batte 43-5 l’Italia nel secondo match Finisce con un 43-5 in favore dell’Inghilterra il secondo match dell’ItaliaU20 al World Rugby U20 Championship. Gli inglesi hanno sfruttato al meglio la vena creativa di Smith per portarsi al comando in solitaria della Pool B al Mondiale di categoria. l’Inghilterra si spinge subito in attacco e va ad un passo dal vantaggio al 3’ con capitan Curry che va in meta ...

Johnny Depp malato? troppo magro Nelle foto secondo i fan : Scarno e pallido. Quasi non sembra lui. Eppure quello in foto è proprio Johnny Depp, in posa con delle sue fan in Russia, dove è in tour con la sua band, The Hollywood Vampires.Le fotografie sono state scattate al Four Seasons di San Pietroburgo e, una volta pubblicate sui social, hanno fatto il giro del mondo preoccupando tutti.--nelle due fotografie in albergo, Depp appare con il viso molto scavato, coperto da un cappello con visiera, ...

MotoGp – Pirro secondo Nelle Fp1 del Gp d’Italia : “contento - ma c’è ancora qualcosina da fare” : Michele Pirro secondo nelle Fp1 del Gp d’Italia: il collaudatore Ducati parte subito forte al Mugello Ottima prestazione di Michele Pirro oggi nella prima sessione di prove libere del Gp d’Italia. Il pilota Ducati, che corre al Mugello grazie ad una wild card, ha chiuso le Fp1 italiane al secondo posto, dietro solo al connazionale Andrea Iannone, che lo ha beffato nel finale. LaPresse/Alessandro La Rocca Intervistato dai microfoni ...

Roland Garros 2018 : Thomas Fabbiano piegato da Borna Coric in quattro set. Italiano eliminato Nel secondo turno : Niente da fare per il nostro Thomas Fabbiano (n.115 del mondo), opposto al più quotato croato Borna Coric (n.40 del ranking), nel secondo turno del Roland Garros 2018. L’azzurro è stato piegato in quattro set, con il punteggio di 4-6 6-2 6-1 6-1 in 2 ore e 17 minuti di partita, in un match nel quale, dalla seconda frazione in avanti, il 21enne nativo di Zagabria ha preso il comando delle operazioni e non l’ha più lasciato, vincendo ...

Zidane lascia il Real Madrid/ Addio ai blancos : con 9 trofei è il secondo allenatore più vincente Nel club : Zinedine Zidane lascia il Real Madrid: decisione a sorpresa per l'allenatore francese, che ha motivato con la necessità per i blancos di cambiare dopo la grande striscia di successi(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 15:20:00 GMT)

Sci d’erba - ottimo podio per AntoNella Manzoni Nello slalom di Piestany : l’azzurra chiude al secondo posto : Manzoni subito sul podio nel primo appuntamento Fis dell’anno: seconda nello slalom di Piestany Primo appuntamento agonistico stagionale per lo sci d’erba e prio podio per Antonella Manzoni. La 38enne lecchese si è classificata al secondo posto nel secondo slalom Fis disputato sulla pista slovacca di Piestany. Manzoni è giunta a 45 centesimi dalla vincitrice austriaca Kristin Hetfleisch, più giovane di ben 17 anni e vincitrice anche ...

Canoa - Coppa del Mondo Duisburg 2018 : sboccia Andrea Di Liberto! Fantastico secondo posto Nel K1 200 metri! Un nuovo gioiello azzurro! : Un lampo azzurro a Duisburg! Anzi, sarebbe meglio dire un fulmine, dato che si trattava di una distanza sprint. Nell’ultima giornata della tappa tedesca di Coppa del Mondo di Canoa velocità una sola imbarcazione italiana ha centrato la Finale A: nel K1 200 metri maschile (specialità olimpica) Andrea Domenico Di Liberto ha centrato il secondo posto in 35″555. Vittoria per il russo Evgenii Lukantsov, in 35″424, di soli 131 ...

Basket - Playoff NBA 2018 : Golden State domina Nel secondo tempo - con Houston sarà gara-7! : Sembrava potesse chiudersi con una gara d’anticipo, ma la serie più attesa della stagione NBA si protrarrà fino a gara-7, decisiva per il passaggio del turno e l’accesso alle Finals. In gara-6 della finale della Western Conference i Golden State Warriors hanno vinto contro gli Houston Rockets con un punteggio di 115-86, che non rende però giustizia alla prestazione degli ospiti, che fino a metà gara erano rimasti davanti. I ...

'Lo spaccio del bestione trionfante' o lo Stato et - n - ico secondo ToniNelli : ... o meglio a fare dell' ethnos un ethos , dell'appartenenza partitico-tribale il fondamento della moralità politica. Era la grande ironia della Prima Repubblica: lo Stato-partito fascista si era ...

Secondo una ricerca l'88% degli utenti che gioca ai Battle Royale investe denaro Nel gioco : Secondo l'indagine condotta da Newzoo gli utenti che giocano ai Battle Royale sono tra i più coinvolti in assoluto all'interno dell'industria videoludica, spendendo più denaro nel gioco e guardando e creando contenuti streaming.Come riporta Gamesindustry, la società di market intelligence mette in luce le differenze tra i giocatori di Fortnite e PUBG, maggiori esponenti del genere:"I giocatori di PUBG possono essere molto probabilmente ...