“Nel mio negozio piega gratis alle donne con la pensione minima Sperando che la politica

ilfattoquotidiano

: Terra mia. Fratello mio. Pino nel ??@Negramaro #PinoÈ - FiorellaMannoia : Terra mia. Fratello mio. Pino nel ??@Negramaro #PinoÈ - DeBortoliF : Leggo il mio nome nel totonomine #Rai. Ribadisco ancora una volta che non sono interessato. Grazie. - repubblica : Oggi su @repubblica?? Liliana Segre: “Ricordo quei rom morti nel mio lager. Dirò no finché vivo alle leggi speciali”… -

(Di venerdì 8 giugno 2018) “Chi ha detto che anche a 80 anni una donna non debba sentirsi amata, preparata, in ordine e pure coccolata?”. Salvatore Visone, per tutti Sasi, ha 41 anni ed è originario di Napoli. Il suodi acconciature si trova nel cuore dei Quartieri spagnoli. Da più di tre anni, ormai, porta avanti la sua offerta: messa in, tutti i martedì, per lecon. “Se ognuno avesse un po’ più di attenzione verso gli altri l’Italia sarebbe un posto migliore”, sorride. Tutto è nato un giorno di fine ottobre del 2015, quando Salvatore vede una signora avvicinarsi al suo locale, dare un’occhiata al prezzario e poi andarsene. “Ricordo quel momento come se fosse ora – racconta – Così, da allora, ho deciso di dedicare un’intera giornata”. Ogni martedì, così, Sasi offre dieci messe ingratuite per le signore del quartiere con. Il suo ...