Nel Mediterraneo una tartaruga su due ha della plastica nello stomaco

Nel Mediterraneo più migranti per la fame che per le guerre : ... identificato dal Bcfn come uno dei terreni dove l'Ue può contribuire allo sviluppo sostenibile del Mediterraneo e del mondo. Tra le proposte che il Bcfn ha portato a Bruxelles il sostegno una 'nuova ...

Il progetto MADRE lancia il network internazionale su agricoltura metropolitana e sistemi alimentari Nel Mediterraneo : I partner e gli stakeholder di MADRE si sono riuniti a Villa Valmer (Marsiglia, Francia) per l’evento conclusivo del progetto. La conferenza – agricoltura metropolitana e sistemi agroalimentari nel Mediterraneo – è stata l’occasione per presentare i risultati di MADRE ad un ampio pubblico. Durante la conferenza, due tavole rotonde hanno coinvolto esperti e vicesindaci provenienti dalle 6 aree metropolitane coinvolte con i rappresentanti di ...

Clima - il riscaldamento globale aumenta i tornado violenti Nel Mediterraneo : Teleborsa, - L' innalzamento della temperatura superficiale dell'acqua dovuta al riscaldamento globale rende sempre più probabile il verificarsi di trombe marine e tornado intensi nei mari italiani . ...

Rifiuti - Trincardi - Cnr - : 'Situazione plastica Nel Mediterraneo è terribile' : ... Wwf: 'Nel parco del Virunga i gorilla aumentano, ora sono 604' 1 giugno 2018 Nessun commento Leggi Tutto » Economia circolare, Enea presenta la piattaforma italiana Icesp 31 maggio 2018 Nessun ...

Rio Mare e l’Area Marina Protetta “Isole Egadi” lanciano il “Marine Turtle Tracking” - per seguire le rotte delle tartarughe Nel Mediterraneo : Le tartarughe Caretta caretta in degenza presso il Centro di Primo Soccorso dell’Area Marina Protetta “Isole Egadi” diventano “sorvegliate speciali” grazie al “Marine Turtle Tracking” finanziato da Rio Mare, tag satellitari che le accompagneranno nei loro spostamenti una volta tornate in libertà. Il sistema consentirà agli utenti di “curiosare” tra i tragitti delle tartarughe e di seguirne le rotte sul sito web di Rio Mare, grazie al ...

Salvini contro i migranti. E intanto Nel Mediterraneo si muore : In due naufragi al largo di Turchia e Tunisia oltre 50 vittime. E il ministro degli Interni: "Dalla Tunisia export di galeotti"

Migranti - due naufragi Nel Mediterraneo : 9 morti nel mare turco - 46 in Tunisia : Migranti, due naufragi nel Mediterraneo: 9 morti nel mare turco, 46 in Tunisia Tra le vittime del naufragio al largo della Turchia c’erano anche sei bambini Continua a leggere L'articolo Migranti, due naufragi nel Mediterraneo: 9 morti nel mare turco, 46 in Tunisia proviene da NewsGo.

La sogliola su un letto di macedonia di legumi e il Mediterraneo Nella cucina del nuovo giudice di MasterChef : Se oggi è arrivata la conferma del matrimonio tra Giorgio Locatelli e il programma Sky MasterChef Italia, il fidanzamento era stato sancito già a febbraio, quando lo chef italiano emigrato in Inghilterra si era presentato nelle cucine più famose d'Italia con la sua sogliola arrosto, fagioli risina e macedonia di verdure (30£ circa alla sua Locanda Locatelli)."Si tratta di un piatto molto elegante graditissimo da chi ...

Paura Nelle acque del mediterraneo : peschereccio si imbatte in uno squalo bianco Video : Lo squalo bianco o pescecane, chiamato anche carcarodonte, è il più grande pesce predatore esistente sul nostro pianeta. Il grande pubblico lo conosce anche per essere stato il mostruoso protagonista [Video] di tante pellicole di successo come il celebre film Lo squalo di Steven Spielberg datato 1975. Questa è sicuramente la specie di squalo più nota e più studiata al mondo, oltre ad essere considerata la più pericolosa. Grosso esemplare di ...

638 morti Nel Mediterraneo nel 2018 : ANSA, - GINEVRA, 25 MAG - Dal'inizio dell'anno, un totale di 28.368 migranti e rifugiati sono giunti in Europa via mare ed un totale di 636 hanno perso la vita nel Mediterraneo, ha riferito oggi a ...