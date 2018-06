Nei Comuni il centrodestra fa le prove di divorzio

Ambiente - Realacci : “Orgoglio Nei piccoli Comuni - dove le comunità sono coese” : “Oggi sono con LegAmbiente a Torrecuso (BN) a celebrare l’orgoglio e l’onore dell’Italia nei piccoli Comuni per Voler bene all’Italia. Quella di quest’anno è un’edizione speciale: finalmente possiamo festeggiare i nostri borghi più belli insieme alla legge di cui sono primo firmatario per la loro valorizzazione. E spero che saremo in molti oggi a farlo“: lo ha dichiarato Ermete Realacci, Presidente della Fondazione Symbola, oggi a ...

Enel X con i Comuni 'Bandiere Arancioni' per la mobilità elettrica. Colonnine di ricarica Nei piccoli centri : ROMA - Enel X e l'Associazione Comuni Bandiere Arancione uniscono le loro forze per la mobilità elettrica attraverso un protocollo di intesa firmato oggi e che prevede...

Smog Piemonte : Nei Comuni più a rischio servono politiche per migliorare l’aria : In Piemonte i Comuni più a rischio sotto il profilo dello Smog dovranno adottare politiche ambientali mirate a migliorare la qualità dell’aria. Lo prevede un provvedimento della giunta Chiamparino, approvato oggi, che indica i criteri per l’individuazione dei Comuni. Oltre a Torino e a una trentina di altri centri nel torinese, l’elenco è corposo. Su proposta dell’assessore all’Ambiente, Alberto Valmaggia, è stato ...

Patto di desistenza Nei Comuni al voto : M5S si scansa - largo alla Lega : Prove di polo unico. Al di là degli scaltri infingimenti delle clausole contrattuali di governo, infatti, Lega e Movimento Cinque Stelle si muovono ormai da tempo come un'unica falange armata al ...

Casse dei Comuni - circolo vizioso Nei conti delle città : Un punto interrogativo da oltre 23 miliardi incombe sulle Casse dei Comuni italiani: a tanto ammonta il totale dei crediti «difficilmente esigibili». Sono importi di natura tributaria, contributiva, perequativa o entrate extra tributarie di vecchia data. Un’incognita sui conti che continua ad aggravarsi: tra il 2015 e il 2016 è cresciuta di circa il 15%...

Cresce l'occupazione in Bergamasca Ecco la classifica del lavoro Nei Comuni : Una situazione non troppo mossa quella delle imprese nel primo trimestre 2018 che si chiude con 94.911 attività registrate in provincia di Bergamo, ma buone notizie sul fronte dell'occupazione, ...

25 aprile - niente corteo unitario. Comunità ebraica : 'Simboli palestinesi estraNei' : La Comunità ebraica afferma che 'l'Anpi, nonostante gli accordi, non ha voluto prendere una posizione definitiva in merito a presenze organizzate di associazioni palestinesi e filopalestinesi con ...

Amici 2018 : comunicato stampa : Biondo è Nei guai? : Resta teso il clima tra Biondo, l’allievo di Amici ed Heater Parisi. Dopo la discussione tra i due avvenuta in diretta durante la terza puntata, la produzione è intervenuta attraverso un comunicato stampa. Quali decisioni saranno prese? A voi scoprirlo! In seguito alla lite in diretta avvenuta tra la ballerina Heater Parisi ed il cantante Biondo, durante la terza puntata del talent show “Amici”, la produzione ha pensato bene di ...

Comunità delle Giudicarie : circa 80 persone occupate Nei lavori socialmente utili : In tal modo viene data l'opportunità ai lavoratori di inserirsi, sia pure per un periodo ridotto, nel mondo del lavoro. Inoltre anche quest'anno, con l'intervento straordinario voluto dalla Comunità, ...

'La comunicazione sociale Nei momenti di crisi e in emergenza' : ... evitando accuratamente di bypassarle con contatti "informali" e di sacrificarle , quando ritenuto necessario, sull'altare del diritto di cronaca o, ancor peggio, sul primato della tempestività ...

Il reddito complessivo Nei Comuni umbri : ROMA Tra i comuni con più di 10mila abitanti Corciano ha già superato non di poco i livelli del reddito pre crisi, sopra cui sono balzati anche San Giustino e Assisi . Sopra il reddito complessivo pre-...