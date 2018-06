NBA | LeBron James prepara il secondo addio a Cleveland? Ecco le parole incriminate

Finals NBA – LeBron James esalta il talento di Durant : “é un assassino - ha fatto la differenza” : Dopo la sconfitta in gara-3 LeBron James ha esaltato il talento di Kevin Durant definendolo letale e decisivo per il successo degli Warriors Ieri notte é andata in scena gara-3 delle Finals NBA, la prima della serie alla Quicken Loans Arena. Anche difronte al pubblico di casa i Cleveland Cavaliers hanno ottenuto, come nelle due gare precedenti, una sconfitta. Neanche la tripla doppia di LeBron James é riuscita ad arginare gli Warriors trascinati ...

Finals NBA – Kobe Bryant senza peli sulla lingua : “Cavs? Hanno un ottimo supporting cast. LeBron li fa sminuire” : Kobe Bryant ha spezzato una lancia a favore del supporting cast dei Cleveland Cavaliers: secondo il Black Mamba tutti giocatori di talento, a differenza di quanto afferma la critica Ieri notte é andata in scena gara-3 delle Finals NBA, la prima della serie alla Quicken Loans Arena. Anche difronte al pubblico di casa i Cleveland Cavaliers Hanno ottenuto, come nelle due gare precedenti, una sconfitta. Neanche la tripla doppia di LeBron James é ...

NBA Finals - le 10 triple doppie in carriera di LeBron James : Quando più conta, LeBron James ha sempre dimostrato di esserci. Nel bene o nel male, il n°23 dei Cavaliers ha giocato delle super partite che non sempre hanno garantito il successo alla sua squadra. ...

NBA - LeBron James incorona Kevin Durant : "Il giocatore più forte che abbia mai affrontato" : CLEVELAND, OHIO — "Quando Kevin [Durant] ha segnato quella tripla [ quella del 106-100, a 49 secondi dalla fine, ndr ] ho urlato tantissimo, e Draymond pure — racconta Steph Curry col sorriso sul ...

NBA Finals – J.R. Smith torna (stizzito) su gara-1 : “nessuno ha perso il sonno. LeBron? Si é rivolto a me dicendo…” : J.R. Smith é tornato sul finale di gara-1 commentando, stizzito, l’errore nel finale che é costato la sconfitta ai Cavs A poche ore da gara-3, J.R. Smith é tornato a parlare del clamoroso errore nel finale di gara-1 che ha consegnato la vittoria agli Warriors. La guardia dei Cavs, stizzito, ha liquidato l’argomento raccontando quanto accaduto nelle ore successive: “di questa e altre giocate abbiamo parlato dopo la partita. Non so da ...

Mercato NBA – L’ex gm dei Cavs non ha dubbi : “ecco la prossima squadra di LeBron James” : L’ex gm dei Cleveland Cavaliers, David Griffin, ha spiegato quale sarà, a suo dire, la prossima squadra nella quale si trasferirà LeBron James in estate Quale sarà il futuro di LeBron James? Una domanda che non fa dormire sogni tranquilli i tifosi dei Cleveland Cavaliers ma che, contrariamente, fa sognare metà delle altre franchigie NBA. In estate il ‘Re’ sarà free agent e, indipendentemente dall’esito delle Finals (che ...

Finals NBA – LeBron e Curry di comune accordo : “Trump non ci rappresenta - chiunque vinca non andrà alla Casa Bianca” : Di comune accordo, LeBron James e Steph Curry hanno deciso di non prendere parte alla classica visita alla Casa Bianca in qualità di futuri Campioni NBA Ancora una volta, il mondo dello sport americano si trova alle prese con un durissimo faccia a faccia con il presidente Trump. Questa volta la protesta arriva dagli Eagles, Campioni NFL in carica, che hanno deciso di disertare la visita di rito alla Casa Bianca, costringendo Trump a cancellare ...

NBA Finals - LeBron James : “Chi vince non andrà alla Casa Bianca da Trump” : Il “gran rifiuto” si ripete ancora una volta. Come già avvenuto nel 2017, anche quest’anno la squadra che vincerà il titolo Nba non andrà alla Casa Bianca per la consueta cerimonia organizzata dal presidente degli Stati Uniti. Lo ha annunciato LeBron James – leader indiscusso dentro e fuori dal campo – in sintonia con l’avversario Steph Curry dei Golden St. Warriors. “Comunque finiscano queste Finals, la ...

NBA - per LeBron James gara-1 non finisce mai : "Davvero quel video è diventato virale?" : ... a questo punto…", scherza il n°23, che inquadrato dalle , maledette, telecamere si porta le mani sul volto e incredulo cerca di nascondersi al mondo, piegandosi disperato su se stesso. Una ...

NBA - LeBron James - Steph Curry - Steve Kerr : tutti di nuovo contro Donald Trump : Sappiamo tutti quanto lo sport sia importante nel nostro Paese, come strumento capace di unire le persone, intrattenerle e coinvolgerle — che sia una discussione come quelle che facciamo noi ogni ...

Mercato NBA – LeBron James e la strana coincidenza con NBA 2K19 : l’addio ai Cavs è… ‘ufficiale’ : LeBron James confermerà la strana coincidenza che vede il giocatore presente sulla copertina di NBA 2K19 cambiare squadra nel breve periodo? Nella giornata di oggi è arrivata una possibile conferma dell’addio di LeBron James ai Cleveland Cavaliers. La ‘fonte’? 2K! Quest’oggi è stata infatti rilasciata la copertina di NBA 2K19 20th Anniversary Edition che vede proprio LeBron James come testimonial dell’edizione che ...

NBA 2K19 ha una data di uscita e confermato LeBron James come cover star : AGGIORNAMENTO:2K annuncia oggi LeBron James come protagonista della NBA 2K19 20th Anniversary Edition: tre volte campione NBA, quattro volte MVP NBA ed appassionato giocatore di NBA 2K. La copertina con il figlio preferito di Akron è una composizione artistica di parole scelte personalmente da LeBron. ognuna delle quali con un significato ben preciso per James, incluse “Strive for Greatness,” “Driven,” e “Equality.” “E' un onore essere sulla ...

Spunta una data di uscita per NBA 2K19 e LeBron James dovrebbe essere la cover star : La data di rilascio di NBA 2K19 sarebbe trapelata un po' prima del previsto e, a quanto pare, la pubblicazione del gioco è in programma per l'11 settembre. Se siete disposti a sborsare per la 20th Anniversary Edition, potrete averne una copia quattro giorni prima, il 7 settembre.Come riporta USGamer, la notizia è Spuntata su Reddit, dove viene notato che non solo NBA 2K19 sarà rilasciato il 7 settembre per l'accesso anticipato e più tardi l'11 ...

NBA - è guerra di outfit : Draymond Green meglio di LeBron James? : Dopo gara-1 che la partita di esordio della serie l'avessero vinta i Golden State Warriors sembrava quasi essere passato inosservato: tutti a parlare di LeBron James, dei suoi 51 punti in campo e dei ...