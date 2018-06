Nba Finals | i Warriors provano il cappotto LeBron | finisce davvero qui?

Finals Nba – LeBron James esalta il talento di Durant : “é un assassino - ha fatto la differenza” : Dopo la sconfitta in gara-3 LeBron James ha esaltato il talento di Kevin Durant definendolo letale e decisivo per il successo degli Warriors Ieri notte é andata in scena gara-3 delle Finals NBA, la prima della serie alla Quicken Loans Arena. Anche difronte al pubblico di casa i Cleveland Cavaliers hanno ottenuto, come nelle due gare precedenti, una sconfitta. Neanche la tripla doppia di LeBron James é riuscita ad arginare gli Warriors trascinati ...

Finals Nba – Kobe Bryant senza peli sulla lingua : “Cavs? Hanno un ottimo supporting cast. LeBron li fa sminuire” : Kobe Bryant ha spezzato una lancia a favore del supporting cast dei Cleveland Cavaliers: secondo il Black Mamba tutti giocatori di talento, a differenza di quanto afferma la critica Ieri notte é andata in scena gara-3 delle Finals NBA, la prima della serie alla Quicken Loans Arena. Anche difronte al pubblico di casa i Cleveland Cavaliers Hanno ottenuto, come nelle due gare precedenti, una sconfitta. Neanche la tripla doppia di LeBron James é ...

Basket - Finals Nba : il film di gara 3 - Golden State ad un passo dall'anello : Golden State batte ancora Cleveland, si porta sul 3-0 e tra due giorni , nella notte italiana tra venerdì e sabato, potrà già chiudere la pratica titolo 2018 portando a due i titoli consecutivi Nba, ...

Basket - Finals Nba : Durant stende Cleveland - Golden State vede il titolo : Cleveland - Golden State mette le mani sul titolo. Dopo aver sfruttato il fattore campo nelle prime due sfide, i Warriors sbancano la Quicken Loans Arena 110-102 in gara-3 e vedono la conclusione ...

Nba Finals - le 10 triple doppie in carriera di LeBron James : Quando più conta, LeBron James ha sempre dimostrato di esserci. Nel bene o nel male, il n°23 dei Cavaliers ha giocato delle super partite che non sempre hanno garantito il successo alla sua squadra. ...

Nba Finals - è un massacro : Durant distrugge Cleveland - Golden State ad un passo dal titolo [VIDEO] : NBA finals, Golden State viaggia verso un cappotto umiliante a LeBron James e soci, grazie sopratutto ad un Durant da capogiro NBA finals, Golden State è troppo forte. Imbattibile la squadra di Steve Kerr, anche per LeBron James e soci. Nella notte appena trascorsa, è andato in scena in quel di Cleveland il terzo atto della serie, la musica però non è cambiata: 3-0 per gli Warriors, grazie ad un Durant devastante. 43 i punti messi a segno ...

Nba Finals : il ritorno di Rodney Hood non basta ai Cavaliers per vincere gara-3 : In tanti lo hanno invocato nei giorni scorsi, ma nessuno avrebbe immaginato potesse avere un impatto così positivo e decisivo su entrambi i lati del campo. Rodney Hood è stato scongelato in fretta e ...

Nba Finals - Cleveland-Golden State 102-110 - Warriors sul 3-0 nella serie : La scena è quasi la stessa, ad un anno di distanza. Kevin Durant scaglia una tripla impossibile, conficca il pugnale nella schiena di LeBron James e dei Cavs portando i Warriors sul 3-0 nelle Finals, ...

Nba Finals - Dan Gilbert lancia il sasso e nasconde la mano : twitta contro gli arbitri e poi cancella : Quando una squadra vince tre partite su tre e l'altra nessuna non ci sarebbe molto da protestare, ma anche se la serie tra Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers si concluderà con un cappotto c'è ...

Nba Finals - Draymond Green e i falli tecnici : andava espulso nel primo quarto? : la domanda che in molti , tifosi Cavaliers e non solo, si sono posti guardando la partita e quello che con il senno di poi è stato uno dei tanti momenti chiave del match: ma Draymond Green meritava o ...

Nba Finals 2018 : Golden State sbanca Cleveland e vede il titolo. Kevin Durant stellare : I Golden State Warriors sono ad un passo dal titolo NBA 2018 dopo aver vinto gara 3 sul parquet di Cleveland per 110-102. I campioni in carica conducono ora la serie delle Finals per 3-0, uno svantaggio che mai nessuno nella storia della Lega è riuscito a rimontare. I Cavaliers si sono arresi ancora una volta, probabilmente raccogliendo, come già in gara 1, meno di quanto avrebbero meritato. Perché nel terzo episodio della serie i valori si sono ...

Nba Finals - sempre Durant - sempre gara-3 : la sua tripla regala il 3-0 nella serie a Golden State : Già, il canestro da lontano, quello che lo scorso anno ha consacrato KD come l'MVP di una finale dominata e ha fatto capire al mondo di poter essere decisivo anche in una squadra come Golden State. ...

Finals - Nba : Iguodala torna in campo in gara 3. Green : "Conosciamo bene i Cavs" : I Warriors recuperano l'ala , ferma da gara tre delle finali di Western Conference per un guaio al ginocchio sinistro, e sono pronti ad affrontare i Cavs per prendersi il punto del 3-0

Nba Finals 2018 : Steph Curry da urlo : è 2-0 Warriors contro i Cavs! : Wardell Stephen Curry!! Nelle prime due gare di queste NBA Finals 2018 il leader e protagonista indiscusso è stato lui. I Golden State Warriors soprattutto grazie a Steph (e a JR Smith) sono usciti imbattuti dal loro fortino, ovvero la Oracle Arena, praticamente inviolabile in questi playoff (solo i Rockets in Gara 4 hanno sconfitto i californiani). Due match completamente diversi che hanno avuto due costanti di nome LeBron James e Steph ...