Nasce ' Cuore caprino' | marchio che unisce otto aziende Fvg

Heart-Pathway per pazienti cardiaci : il primo progetto multidisciplinare nella cura del cuore Nasce alla Casa di Cura “San Michele” : I pazienti cardiaci possono avvalersi di nuove metodiche per ottimizzare i risultati clinici grazie al cosiddetto Heart Pathway, il primo progetto di terapia multidisciplinare nella Cura del cuore che parte il 15 e 16 giugno con un convegno e sessioni di live surgery allaCasa di Cura “San Michele” di Maddaloni (CE). Si tratta di un approccio innovativo al percorso di Cura che vede per la prima volta riuniti diversi specialisti in un Heart ...