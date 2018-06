NASA | da rover Curiosity straordinaria scoperta | molecole organiche su Marte

Spazio : la NASA annulla il progetto del primo rover-robot lunare statunitense : L’Agenzia spaziale statunitense ha cancellato il progetto del primo rover–robot statunitense per l’esplorazione della Luna. Si tratta della missione Resource Prospector , che si sostanzia in un Rover sviluppato per circa 10 anni e destinato a scandagliare una zona polare del nostro satellite. Doveva in sostanza rappresentare la prima missione vola allo studio del suolo della Luna alla ricerca di idrogeno, ossigeno e acqua, ...