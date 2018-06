Napoli | Tir resta incastrato tra i vicoli della Pignasecca e la polizia municipale ritira

Bari - muore ciclista su via Napoli travolto da un Tir l autista si è fermato per soccorrerlo : Incidente mortale in mattinata a Bari. Un tir ha travolto un ciclista in via Napoli all'angolo di via Mercadante proprio a ridosso della pineta di San Francesco vicino alla stazione di servizio dell'...

Napoli - colpo di scena : papà Hamsik : “Parlerà con la società per partire” : Napoli- colpo di scena in casa Napoli. Dopo il probabili addio di Maurizio Sarri, il Napoli potrebbe dire addio anche al suo capitano Marek Hamsik. A confermarlo il padre del centrocampista slovacco. “AL 60% ANDRA’ IN CINA” Queste le dichiarazioni del padre di Hamsik: “Cina? Il loro interesse è serio, ma le trattative non sono […] L'articolo Napoli, colpo di scena: papà Hamsik: “Parlerà con la società per ...

Serie A Crotone - Ursino : «Il Napoli non tirerà i remi in barca» : Crotone - "Nella passata stagione la corsa salvezza era su una sola squadra, quest'anno ce ne sono 4-5 in lotta e l'ultima giornata sarà determinante" . Giuseppe Ursino , direttore sportivo del ...

Napoli in ritiro a Dimaro il 10-30 luglio «Sarri? Produttore conta più di regista Tolti 8 punti - meritavamo lo scudetto» : Il Napoli a Dimaro. Per l?ottavo anno di fila la stagione azzurra comincerà tra le montagne del Trentino, in questa splendida località che ormai è appendice di Napoli e dei...

Napoli - ritiro estivo in Trentino a luglio : in futuro si guarda alla Cina : Il club azzurro punta ancora su Dimaro Folgariva, ma non esclude di poter pensare a una location estera per il futuro L'articolo Napoli, ritiro estivo in Trentino a luglio: in futuro si guarda alla Cina è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Napoli - De Laurentiis LIVE : 'In futuro ritiro in Cina - albergo e stadio in costruzione per noi' : Non si può preparare un campionato andando in giro per il mondo, i soldi sono importanti ma non si può non pensare alla preparazione sportiva. Per il prossimo anno già abbiamo programmata una partita ...

Onorato : due nuove linee Tirrenia da Napoli per Catania e Malta : Roma, 8 mag. (AdnKronos) – Forte di una crescita record che nel primo quadrimestre del 2018 è stata superiore al 20% rispetto al corrispondente periodo del 2017 e della conquista di una rilevante quota di mercato più che doppia rispetto al 2016, il gruppo Onorato sferra con due nuove linee un’ulteriore offensiva sulla Sicilia. La nuova linea Catania-Napoli con 6 corse settimanali, tre in andata e tre in ritorno, contribuirà in modo ...

Il nuovo Napoli ripartirà da Milik ma servono ben tre portieri : Il futuro è lui: Milik. Tormentato dalla sfortuna nelle due prime stagioni azzurre, il 24enne attaccante polacco sarà il punto di forza del Napoli che verrà e cercherà nella prossima stagione di ...

Napoli - ai baretti con coltello e tirapugni : denunciato dai giovani della movida : Gli agenti del commissariato di polizia San Ferdinando hanno denunciato in stato di libertà A.M., 30enne napoletano con precedenti di polizia ora accusato di porto di armi o oggetti atti ad...

Valmontone. in fiamme un Tir carico di birra : autostrada chiusa in direzione Napoli : Un grosso Tir che trasportava birra ha preso fuoco improvvisamente sull'autostrada del sole tra San Cesareo e Valmontone, perdendo parte del carico sulla carreggiata. Grossi disagi in direzione Napoli,...

Serie A Udinese - ritiro sospeso. Lasagna in dubbio per Napoli : UDINE - Nove sconfitte di fila e una della gare più difficile della stagione all'orizzonte, la trasferta di Napoli. L' Udinese ha comunque deciso di sospendere il ritiro. Da segnalare che Kevin ...

Far West sul lungomare di Napoli - de Magistris : 'Non consentiremo occupazione violenta' : 'Napoli si sta aprendo al mondo con un volto nuovo e diventa ancora più insopportabile questa violenza inaccettabile. Ormai siamo primi in Italia per turismo e non possiamo consentire a questo manipolo di violenti di usurpare ...