' Napoli Napoli' | la prima volta di Decibel Bellini con Jovine | Vincenzo Bles e Andrea

Napoli - Mertens : 'Non andrò mai in Cina - mia moglie Kat non vuole' : 'Non giocherò mai in Cina perchè mia moglie Kat non vuole andare fin lì. Ma ho avuto la chance per farlo, anche perchè hai la possibilità di guadagnare in due anni tanto quanto guadagni in tutta la ...

Calciomercato Napoli - Mertens sicuro : “non andrò in Cina” : “Non giocherò mai in Cina perchè mia moglie Kat non vuole andare fin lì. Ma ho avuto la chance per farlo, anche perchè hai la possibilità di guadagnare in due anni tanto quanto guadagni in tutta la carriera. Io sto molto bene a Napoli, mi piace molto ed ho due anni di contratto perciò vediamo come va a finire”. Lo ha detto Dries Mertens in uno speciale a lui dedicato dalla tv belga Een, da cui sono state tratte queste dichiarazioni ...

Calciomercato Napoli - Koulibaly tentato dal Barcellona : Napoli - Un'altra telefonata per sentire l'umore dei suoi calciatori. L'ha fatta Ancelotti, ieri, soffermandosi con Koulibaly , il difensore che reputa indispensabile per la difesa del suo Napoli . ...

Mertens : 'Ho detto no alla Cina - mia moglie non vuole. Napoli? Vediamo...' : SULLO SCUdetto - 'Se preferisco Scudetto o Coppa del Mondo? - risponde Mertens ad una domanda - Tutti direbbero Coppa del Mondo e lo devo dire perché è una televisione belga a chiedermelo, ma la ...

Vaccinarsi per la vita : ASL Napoli 3 Sud e pediatri FIMP uniti per aumentare la protezione dei neonati : La sanità pubblica e i pediatri di libera scelta della sezione partenopea della Federazione Italiana Medici pediatri (FIMP) si uniscono per informare le famiglie sui vaccini – sulla base dei dati scientifici e dando rassicurazioni contro le fake news – e per offrire attivamente ai bambini più piccoli alcune vaccinazioni. Questa “alleanza” a favore della prevenzione e della salute dei neonati prende il via ufficialmente oggi, realizzando un ...

Cristiano Ronaldo vuole andare a giocare con il Napoli di Ancelotti : Record ha titolato “Ronaldo vai sair do Real”. CR7 vuole cambiare aria e andare via dal club di Florentino Perez. Cristiano

Hamsik via da Napoli?/ Il centrocampista slovacco spinge per la cessione in Cina : Marek Hamsik avrebbe chiesto la cessione ad Aurelio De Laurentiis. Il centrocampista slovacco ha ricevuto richieste dalla Cina, bisogna trovare un accordo che soddisfi anche il Napoli(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 11:13:00 GMT)

Tangenziale di Napoli - Furbetto con targa polacca fermato dopo 240 passaggi senza pagare : Multa di 422 euro, cifra scesa a 295,40 grazie al pagamento immediato, per un "Furbetto del pedaggio". Nel solo mese di maggio, a bordo di un'Alfa Romeo 159, con targa polacca, era passato ben 240 volte nella corsia Telepass dei caselli della Tangenziale di Napoli. Il protagonista è un 57enne di Pozzuoli, che alla fine è stato bloccato dalla Polizia stradale. L'uomo è stato notato dagli agenti mentre transitava nella corsia Telepass, ...

Napoli - la baraccopoli della Marinella sgomberata da polizia e Asìa : Un'operazione eseguita con grande spiegamento di forze, fino dalle 8 del mattino. La polizia sta sgomberando l'area della Marinella, che da tempo era diventata una baraccopoli e dove di recente era ...

Pino è... il pubblico che canta allo Stadio San Paolo di Napoli (al termine delle quasi cinque ore di concerto) : Si è svolto il concerto evento "Pino è" che ha visto, radunati sul palco, una marea di cantanti e attori pronti ad omaggiare e ricordare il celebre cantautore napoletano. Sulla carta, poteva assumere il significato assoluto di celebrazione ed evento, con commozione palpabile ma il risultato, ahimè, ha avuto momenti altalenanti fra loro.Partiamo da un punto chiave principale: cantare Pino Daniele è difficile, quasi impossibile. Le sue canzoni ...

"Pino è" - notte di magia al San Paolo di Napoli in memoria di Pino Daniele : Il 7 giugno 2018 Napoli - lo Stadio San Paolo, in particolare - è stata la cassa di risonanza che ha trasmesso nelle case di tutti gli italiani l’amore per Pino Daniele. ‘Pino è&rsquo...

Napoli - passa ai caselli 240 volte senza pagare : In un mese attraversa ben 240 volte i caselli del pedaggio della Tangenziale di Napoli senza pagare. E' quanto scoperto dagli agenti della sottosezione della Polizia stradale di Fuorigrotta che nel ...

Napoli - crostone dedicato ad Adolf Hitler nel menù di un locale al Vomero : Chi si trova a Napoli è vuole gustare un crostone può ritrovarsi in un locale in cui viene servito anche un piatto dedicato ad Adolf Hitler [VIDEO], lo spietato dittatore nazista. Di Hitler si è parlato abbondantemente, non è certo un personaggio che necessita di presentazioni. Sembra che, per il titolare del pub Baffone crostoneria di via Gian Lorenzo Bernini, al Vomero, Hitler sia un personaggio dei fumetti e non lo spietato dittatore nazista ...

Napoli - è stretta sulla movida : arriva il Daspo ai parcheggiatori : Pugno di ferro contro i parcheggiatori abusivi. Nell'ordinanza sulla movida sicura, firmata ieri dal sindaco de Magistris, c'è un capitolo dedicato al contrasto di questa diffusa e...