Napoli | Mertens | altro che Hamsik | Non giocherò mai in Cina

Napoli - Mertens : 'Non andrò mai in Cina - mia moglie Kat non vuole' : 'Non giocherò mai in Cina perchè mia moglie Kat non vuole andare fin lì. Ma ho avuto la chance per farlo, anche perchè hai la possibilità di guadagnare in due anni tanto quanto guadagni in tutta la ...

Calciomercato Napoli - Mertens sicuro : “non andrò in Cina” : “Non giocherò mai in Cina perchè mia moglie Kat non vuole andare fin lì. Ma ho avuto la chance per farlo, anche perchè hai la possibilità di guadagnare in due anni tanto quanto guadagni in tutta la carriera. Io sto molto bene a Napoli, mi piace molto ed ho due anni di contratto perciò vediamo come va a finire”. Lo ha detto Dries Mertens in uno speciale a lui dedicato dalla tv belga Een, da cui sono state tratte queste dichiarazioni ...

Mertens : 'Ho detto no alla Cina - mia moglie non vuole. Napoli? Vediamo...' : SULLO SCUdetto - 'Se preferisco Scudetto o Coppa del Mondo? - risponde Mertens ad una domanda - Tutti direbbero Coppa del Mondo e lo devo dire perché è una televisione belga a chiedermelo, ma la ...

Mertens : "Sarri? Non ho capito la storia. Napoli forte anche senza Ancelotti" : Dries Mertens, dopo l'amichevole tra Belgio e Portogallo che si è chiusa a reti inviolate, ha parlato con Premium del Mondiale che incombe ma anche del Napoli e del suo futuro. sarri e clausola - ...

Napoli - Mertens freddo sull’arrivo di Ancelotti : “non è l’allenatore la cosa più importante. Futuro? Sto bene qui” : Direttamente dal ritiro del Belgio, Dries Mertens ha parlato del suo futuro con la maglia del Napoli soffermandosi anche sull’arrivo di Ancelotti L’arrivo di Ancelotti non esalta più di tanto Dries Mertens, concentrato al momento sul Mondiale da giocare con il Belgio. L’attaccante classe ’87 ha rivelato di non aver capito i motivi dell’addio di Sarri, soffermandosi poi anche sul suo contratto: “Resto a Napoli? ...

Napoli - Hamsik e Mertens convinti da Ancelotti : "Un Onore giocare per lui" : Chiamatelo, se volete, "effetto Ancelotti". Nella giornata di oggi arrivano le dichiarazioni di due giocatori fondamentali per il Napoli che sembravano in uscita. Invece entrambi hanno fatto capire di ...

Calciomercato Napoli - Sarri su Mertens e Jorginho per il Chelsea : L'ex allenatore partenopeo - riporta 'Rai Sport' - avrebbe messo nella lista della spesa infatti pure Hysaj , Mertens e Jorginho per rinforzare i 'Blues' nella sessione estiva del Calciomercato . Sul ...

Napoli - Mertens e il post su Instagram : 'Noi napoletani non molliamo mai' : Gente che va, gente che viene, gente che vuole restare. Sono giorni concitati quelli che si vivono in casa Napoli. Il futuro di Sarri è ancora in bilico: l'allenatore non ha ancora sciolto le riserve ...

Diretta/ Napoli-Crotone (risultato live 2-0) streaming video e tv : palo di Mertens! : Diretta Napoli Crotone info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Zenga al San Paolo per salvarsi, 38^ giornata Serie A (oggi 20 maggio)(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 19:36:00 GMT)

Napoli-Crotone 2-0 | La diretta Esce un grande Milik per Mertens : Il Napoli di Sarri, reduce dalla vittoria di Marassi sulla Sampdoria e per la prima volta in questo campionato aritmeticamente fuori dalla lotta per la conquista dello scudetto, saluta i propri...

PROBABILI FORMAZIONI / Napoli Crotone : Mertens oppure Milik? Diretta tv - orario - notizie live (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Napoli Crotone: Diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre. Incertezza per Sarri, che vuole vincere ma potrebbe spazio alle seconde linee(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 15:47:00 GMT)

Mertens via? Napoli ha trovato il sostituto : costa 30 milioni e gioca in Italia : Ci siamo, il termine della stagione 2017/2018 è davvero ad un passo e presto tutte le attenzioni verranno rivolte esclusivamente al calciomercato per capire quelle che saranno le strategie del Napoli in vista del prossimo campionato. La delusione per il mancato scudetto potrebbe portare ad un ridimensionamento delle aspettative o, al contrario, a convincere la dirigenza partenopea ad investire ancora di più per alzare ulteriormente l'asticella. ...

Samp-Napoli 0-0 | La diretta Dentro Milik - fuori Mertens : La Sampdoria riceve il Napoli a Marassi nell'ultimo impegno casalingo del campionato 2017/2018 di fronte ai propri tifosi. I blucerchiati, che a tratti nel corso di questa stagione hanno messo in...

Diretta/ Sampdoria Napoli - risultato live 0-0 - info streaming video e tv : annullata rete a Mertens : Diretta Sampdoria Napoli, info streaming video e tv: i partenopei hanno ormai detto addio allo scudetto, i blucerchiati sono lontani dall'Europa.