Napoli | da Monte di Dio alla nera Scampia I luoghi di culto della “via crucis” letteraria

Monterotondo - 'Napoli velata' di Ferzan Ozpetek vince il Festival delle Cerase : Una pioggia di stelle del cinema illuminerà, nella notte del 10 giugno, il centro storico di Monterotondo. Parterre de roi nel cortile di Palazzo Orsini per la serata di premiazione del Festival delle ...

La Borsa Italiana finanzierà il restauro delle opere al Museo di Capodimonte di Napoli : Mercoledì 6 giugno a Napoli la presentazione del progetto “Rivelazioni – Finance for Fine Arts” al Museo e Real Bosco di Capodimonte. Borsa Italiana sceglie Napoli per la terza edizione di “Rivelazioni – Finance for Fine Arts”, il progetto dedicato alla raccolta di risorse destinate al restauro delle opere d'arte.Continua a leggere

Napoli choc. Giù dalla Vela verde morto ventenne di Capodimonte : Si indaga a tutto campo sulla morte di un ventenne di Capodimonte. Il ragazzo, che proprio oggi compiva gli anni,

500 Miglia di IndiaNapolis 2018 : il montepremi. Quanti soldi guadagna il vincitore? Cifre da capogiro : Vincere la 500 Miglia di Indianapolis ti consacra per sempre nella leggenda dell’automobilismo, ti consegna all’immortalità del motorsport in particolar modo negli Stati Uniti. Una delle corse simbolo, un appuntamento cruciale di tutta la stagione, si disputa lungo il celebre ovale della capitale dell’Indiana: 805 chilometri da percorrere a oltre 300 all’ora, col cuore in gola e con l’obiettivo di arrivare davanti a ...

Francesco Monte e Paola di Benedetto sono tornati insieme?/ A Napoli si riaccende la passione? : Francesco Monte e Paola Di Benedetto si presume si siano incontrati ieri sera a Napoli. Entrambi si trovavano lì per impegni di lavoro, ma un video potrebbe incastrarli.(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 14:35:00 GMT)

Napoli col pienone - il popolo del picnic a Capodimonte : «Finalmente è arrivata l'estate» : Parola d'ordine: Supersantos. Pallone e chitarra alla mano, così i napoletani festeggiano il 25 aprile, giorno della Liberazione e della riconquista della bella stagione. A Capodimonte...

Juve-Napoli - quante rimonte : nel 1990 azzurri a -1 a 4 giornate dalla fine : Entrambe sanno come rimontare, ma sono state anche scavalcate al foto-finish. Nella storia del campionato di Serie A, Juve e Napoli sono riuscite a ottenere scudetti all'ultimo respiro, ma anche a ...

Napoli - credi nello scudetto : rimonte - calendario e una città intera dalla tua parte : Napoli, credi nello scudetto: rimonte, calendario e una città intera dalla tua parte Napoli, credi nello scudetto: rimonte, calendario e una città intera dalla tua parte Continua a leggere

Napoli dice addio a Fortuna «'a bananara» - da mezzo secolo un simbolo di Montesanto : Oggi Napoli ha dato l?ultimo saluto a Fortuna Varriale, conosciuta da tutti come «Fortuna de? banane». I funerali si sono svolti nella chiesa di Santa Maria delle Grazie a...

Napoli dice addio a Fortuna «'a bananara» - da mezzo secolo un simbolo di Montesanto : Oggi Napoli ha dato l?ultimo saluto a Fortuna Varriale, conosciuta da tutti come «Fortuna de? banane». I funerali si sono svolti nella chiesa di Santa Maria delle Grazie a...

Napoli - studentessa suicida da tetto Università Monte Sant'Angelo/ Giorno laurea ma non aveva finito gli esami : studentessa 26 anni suicida in Università Napoli Monte Sant'Angelo il Giorno di laurea: non aveva finito esami. Si lancia da tetto facoltà Geologia.

Napoli - studentessa suicida a Monte Sant'Angelo : 'Rinviate le elezioni studentesche' : A causa della tragedia che ha colpito pochi minuti fa la Federico II, la Confederazione degli Studenti ha chiesto di rinviare le elezioni previste per domani 10 aprile e mercoledì 11 aprile. 'Alla ...

Napoli - studentessa suicida da tetto Università Monte Sant’Angelo/ Giorno laurea ma non aveva finito gli esami : Napoli, studentessa 26enne si lancia dal tetto dell'Università: suicida nella Facoltà Geologia il Giorno della sua laurea ma pare non avesse finito ancora gli esami. Tragedia per "imbarazzo"(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 20:57:00 GMT)

Napoli dice addio a Fortuna ''a bananara' - da mezzo secolo un simbolo di Montesanto : Oggi Napoli ha dato l'ultimo saluto a Fortuna Varriale, conosciuta da tutti come 'Fortuna de' banane'. I funerali si sono svolti nella chiesa di Santa Maria delle Grazie a Montesanto, a due passi dal ...