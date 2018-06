Napoli | crostone dedicato ad Adolf Hitler nel menù di un locale al Vomero

Blastingnews

(Di venerdì 8 giugno 2018) Chi si trova aè vuole gustare unpuò ritrovarsi in unin cui viene servito anche un piattoadVIDEO, lo spietato dittatore nazista. Disi è parlato abbondantemente, non è certo un personaggio che necessita di presentazioni. Sembra che, per il titolare del pub Baffoneria di via Gian Lorenzo Bernini, alsia un personaggio dei fumetti e non lo spietato dittatore nazista che uccise milioni di ebrei nei campi di concentramento. Il motivo? Beh, il nome del führer figura, nel menù, tra quelli di personaggi dei fumetti come Obelix e Asterix., Borrelli e Simioli a caccia di assurdita' Perché il proprietario del pub diha voluto chiamareun? Se lo domandano in molti, tra cui Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionali dei Verdi, che va spesso a caccia di episodi bizzarri e ...