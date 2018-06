Napoli | all' Universiità Federico II laurea alla memoria a Massimo Troisi

Napoli - da Monte di Dio alla nera Scampia. I luoghi di culto della “via crucis” letteraria : Napoli come Hollywood. Solo invece del tour delle villone delle celebrity, i turisti a Napoli sono rapiti dalla magnificenza del Maschio Angioino, dalla potenza di Castel dell’Ovo, dalle volte affrescate delle chiese barocche e dai panni stesi del vicolame del centro storico. E qui che hanno preso forma e vita i protagonisti dei best seller di Elena Ferrante e di Maurizio De Giovanni. Nella via Chiaia delle griffes e dei palazzi nobiliari, De ...

Mertens : 'Ho detto no alla Cina - mia moglie non vuole. Napoli? Vediamo...' : SULLO SCUdetto - 'Se preferisco Scudetto o Coppa del Mondo? - risponde Mertens ad una domanda - Tutti direbbero Coppa del Mondo e lo devo dire perché è una televisione belga a chiedermelo, ma la ...

Pino è... il pubblico che canta allo Stadio San Paolo di Napoli (al termine delle quasi cinque ore di concerto) : Si è svolto il concerto evento "Pino è" che ha visto, radunati sul palco, una marea di cantanti e attori pronti ad omaggiare e ricordare il celebre cantautore napoletano. Sulla carta, poteva assumere il significato assoluto di celebrazione ed evento, con commozione palpabile ma il risultato, ahimè, ha avuto momenti altalenanti fra loro.Partiamo da un punto chiave principale: cantare Pino Daniele è difficile, quasi impossibile. Le sue canzoni ...

Pino è - concerto Pino Daniele a Napoli/ Rai1 - diretta e ospiti : Giorgia e la dedica alle donne d'Italia : Pino è, Stadio San Paolo: concerto Pino Daniele, diretta e ospiti 7 giugno. Tra gli artisti presenti ci sarà anche Emma Marrone che dedica un ricordo speciale all'artista napoletano. Enzo Avitabile fa del suo meglio col sassofono. E con la voce, soprattutto, quella voce così genuinamente partenopea. Il duetto con De Gregori è sincero e accorato. Anche Salemme omaggia Pino, con un breve monologo sulla loro amicizia.

Pino Daniele - lo sfogo della moglie prima del concerto a Napoli : 'Dopo la sua morte - tanti amici ci hanno voltato le spalle' : A tre anni dalla tragica morte di Pino Daniele, torna a parlare sua moglie, Fabiola Sciabbarrassi, con uno sfogo sul settimanale Grazia che svela tutto il dolore ancora vivo per la scomparsa del marito: "tanti amici ci hanno voltato le spalle".--Il suo commento caustico arriva alla vigilia dell'evento del 7 giugno allo stadio San Paolo di Napoli, al quale parteciperanno alcuni tra gli amici più intimi di Daniele.

Calciomercato Napoli - nuovo ribaltone : Hamsik verso la Cina e gli azzurri tentano la beffa alla Juve [CIFRE e DETTAGLI] : Calciomercato Napoli – Sono ore caldissime in casa Napoli a tenere banco è soprattutto il Calciomercato con il presidente De Lauentiis al lavoro per accontentare in ogni richiesta il tecnico Carlo Ancelotti. Sembrava allontanarsi la cessione di Marek Hamsik ma nelle ultime nuove importanti novità, lo slovacco potrebbe trasferirsi in Cina. Assalto da parte dello Shandong Luneng, per il calciatore maxi offerta da 35 milioni di euro mentre ...

Napoli - sparatoria nella notte alle Case Nuove : è la faida Rinaldi-Mazzarella : Alcuni colpi di pistola sono stati esplosi nella tarda serata di ieri, intorno alle 22.30, in via Padre Ludovico da Casoria. Non risultano feriti, le pallottole si sono conficcate nel portone di uno ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : le super richieste di Spalletti all’Inter - mosse di Napoli - Genoa ed Atalanta : Calciomercato Serie A – Calciomercato in Serie A caldissimo, ecco tutte le trattative. La Juventus continua la ricerca a calciatori per il reparto offensivo da regalare al tecnico Massimiliano Allegri, nelle ultime ore importante assalto per Federico Chiesa. L’ultima voce di Calciomercato che arriva dalla Gazzetta dello sport, parla di un’offerta davvero super che la Juventus avrebbe presentato alla Fiorentina per il gioiellino viola: 50 ...

"Le otto opere di Misericordia" di Rainaldi all'IQOS Embassy di Napoli VIDEO : ... terza generazione di IQOS, che dopo aver conquistato oltre 5 milioni di fumatori adulti nel mondo, propone nuove prestazioni per regalare l'esperienza del tabacco, scaldato e non bruciato, per un ...

Rai : il Napoli prova a strappare Darmian alla Juve - offerti 18 milioni allo United : Il collega di Rai Sport, Ciro Venerato, ha parlato ai microfoni di Radio CRC: 'Poche ore fa il Napoli ha offerto 18 milioni di euro al Manchester United per Darmian, perché ha saputo che la Juve è ferma a 13 milioni, ...

Napoli - scippatore in trappola : incastrato dalle telecamere : Lo scorso 30 maggio, Antonio Bisaccia, 20enne napoletano, è stato sottoposto a fermo di polizia dai falchi della Squadra Mobile partenopea poiché gravemente indiziato di rapina aggravata, in concorso ...

Napoli - Leno è più vicino : il ds del Bayer Leverkusen esce allo scoperto : Il ds del Bayer Leverkusen, Rudi Voeller, ha parlato del possibile passaggio di Leno al Napoli, accordo non lontano tra le parti Rudi Voeller, ds del Bayer Leverkusen, ha rivelato particolari molto interessanti della trattativa con il Napoli per Leno. Il portiere è vicino all’accordo col club partenopeo ed il Bayer ha già acquistato il sostituto per l’anno prossimo. Restano da limare alcuni dettagli tra i club, come rivelato alla ...