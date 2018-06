Napoli | al via il casting per il dopo Hamsik

Al via l'undicesima edizione del Napoli Teatro Festival Italia : Circa 20 spettacoli al giorno, tra mimi, seguipersone, one man band, saranno distribuiti lungo tutto il percorso che va da piazza Dante a Piazza Bellini, passando per Portalba e allungandosi fino al ...

Napoli - da Monte di Dio alla nera Scampia. I luoghi di culto della “via crucis” letteraria : Napoli come Hollywood. Solo invece del tour delle villone delle celebrity, i turisti a Napoli sono rapiti dalla magnificenza del Maschio Angioino, dalla potenza di Castel dell’Ovo, dalle volte affrescate delle chiese barocche e dai panni stesi del vicolame del centro storico. E qui che hanno preso forma e vita i protagonisti dei best seller di Elena Ferrante e di Maurizio De Giovanni. Nella via Chiaia delle griffes e dei palazzi nobiliari, De ...

Hamsik via da Napoli?/ Il centrocampista slovacco spinge per la cessione in Cina : Marek Hamsik avrebbe chiesto la cessione ad Aurelio De Laurentiis. Il centrocampista slovacco ha ricevuto richieste dalla Cina, bisogna trovare un accordo che soddisfi anche il Napoli(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 11:13:00 GMT)

Napoli - la lunga notte di Pino Daniele : via al concerto evento al San Paolo : Quarantacinquemila spettatori, 7 km di cavi, 144 casse, 320 tecnici, 500 uomini impiegati per la sicurezza. Numeri da grande evento per quello che gli organizzatori definiscono «il più...

CRISTIANO RONALDO VIA DAL REAL MADRID / Calciomercato - l'accostamento al Napoli fa sognare i tifosi azzurri : CRISTIANO RONALDO via dal REAL MADRID, Calciomercato: la conferma arriva dal Portogallo. Cr7 sarebbe rimasto deluso dal mancato rinnovo dopo aver vinto la terza Champions League di fila.(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 19:02:00 GMT)

Napoli - paradosso Sarri : va via e sul mercato vince la sua linea : Ancora nessuna traccia delle idee di Ancelotti: i primi colpi azzurri potrebbero essere Verdi e Politano, già indicati a gennaio dal tecnico toscano

La Roma in ansia se Alisson va via. Leno-Areola : sfida col Napoli : I recenti, gravi, fatti di cronaca hanno indotto molti giocatori dello Sporting a ritenere la società responsabile. La prospettiva di liberarsi gratis è allettante, ma ovviamente ha tempi lunghi. Il ...

Bari - muore ciclista su via Napoli travolto da un Tir l autista si è fermato per soccorrerlo : Incidente mortale in mattinata a Bari. Un tir ha travolto un ciclista in via Napoli all'angolo di via Mercadante proprio a ridosso della pineta di San Francesco vicino alla stazione di servizio dell'...

Al via il Napoli Pizza Village 2018 : migliaia di appassionati sul lungomare : Da regina della tavola, la Pizza è diventata anche la regina delle serate napoletane. È iniziata con il botto l?ottava edizione del Napoli Pizza Village, la più grande...

Ricerca - Napoli capitale del Mediterraneo : via al primo dipartimento di Biotecnologie marine d'Europa : A Napoli dunque un prestigioso dipartimento scientifico in arrivo; a Portici, la Giornata degli Oceani, l'iniziativa dell'8 giugno che riguarda 'i mari del mondo'. Saranno infatti prelevati i ...

In via Napoli voilà 'Core Facilities' - la 'cittadella della scienza' per ricercatori e imprese del territorio : Attendere un istante: stiamo caricando il video... Una vera e propria 'cittadella della scienza' dove rendere più puntuale ed efficiente il lavoro di studenti e ricercatori del Dipartimento di Scienze Agrarie dell'Università di Foggia. E' quella inaugurata nel quartier generale di via ...

Incendio a Napoli : capannone che ospita migranti in fiamme/ Ultime notizie - video : colonna di fumo in via Brin : Incendio a Napoli: capannone che ospita migranti in fiamme. Ultime notizie, video: colonna di fumo in via Brin, residenti abusivi in fuga. Gli aggiornamenti sul rogo(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 14:34:00 GMT)

Napoli - colonna di fumo in via Marina : a fuoco il capannone che ospitava immigrati : Una densa colonna di fumo, visibile a distanza, si è alzata tra via Marina e corso Lucci a causa dell'incendio di un capannone, vicino al deposito Anm Stella Polare, utilizzato abusivamente da ...

Napoli - rinasce l'Edenlandia : viaggio nel nuovo parco dei divertimenti della città : Giochi, attrazioni, musica e spettacoli. Questi gli ingredienti della nuova Edenlandia che presto riaprirà al pubblico. La data non è ancora stata fissata, ma i lavori all'interno del parco proseguono a gran velocità, nonostante ...