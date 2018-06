Nadal-Thiem - Finale Roland Garros 2018 : data - programma - orario e tv : Rafael Nadal e Dominic Thiem si sfideranno nella Finale del Roland Garros 2018. Domenica 10 giugno, i due tennisti si fronteggeranno sulla terra rossa di Parigi nell’atto conclusivo del secondo Slam stagionale. Il mancino di Manacor partirà con tutti i favori del pronostico e andrà a caccia dell’undicesimo trionfo nella capitale francese, presentandosi in campo da Campione in carica. L’austriaco, invece, giocherà il primo atto ...

Roland Garros 2018 : il giorno di Marco Cecchinato. Il siciliano a caccia della finale contro Dominic Thiem. C’è anche Nadal contro Del Potro : Il tennis italiano attendeva questo giorno da 40 anni e finalmente è arrivato. Marco Cecchinato, oggi, entrerà probabilmente per primo sul Philippe Chatrier per giocare la sua semifinale del Roland Garros contro l’austriaco Dominic Thiem. L’ennesimo capitolo dell meravigliosa favola parigina del siciliano, che sta vivendo due settimane magiche ed ora si trova ad una sola vittoria dalla prima finale Slam della carriera. Un cammino ...

Cecchinato sfida Thiem Nadal contro Del Potro : Il palermitano, già divenuto n°27 del mondo dopo aver battuto Djokovic, oggi dalle 12.45 sarà in campo nella semifinale che lo vede opposto all'austriaco Thiem. È il primo italiano ad arrivare tanto ...

Roland Garros 2018 - gli orari delle semifinali : Cecchinato-Thiem e Nadal-Del Potro. Programma e come vederle in tv : Domani (venerdì 8 giugno) si giocheranno le semifinali del Roland Garros 2018. Sulla terra rossa di Parigi assisteremo a due grandissime sfide che decreteranno chi si giocherà il titolo di questa edizione. Tutta l’Italia tiferà per Marco Cecchinato, che vuole continuare questo suo incredibile sogno. Il tennista palermitano, dopo aver battuto Novak Djokovic, proverà a ripetere l’impresa con l’austriaco Dominik Thiem e conquistare una storica ...

Nadal facile su Pella. Ok Cilic - Thiem - Halep - Muguruza e Serena : Dopo le fatiche del primo turno con il disastroso primo set perso contro Alison Riske, la numero 1 del mondo Simona Halep ha facilmente disposto della wild card statunitense Taylor Townsend , 6-3 6-1 ...

Oggi Nadal - Halep - Serena. Ok Cilic - Thiem e Muguruza : donne - Sul Centrale in capo la romena numero 1 al mondo Simona Halep, che deve lasciare segnai di ripresa in un secondo match che la vede di fronte all'americana Taylor Townsend. Ma Oggi rivediamo ...

Roland Garros 2018 : analisi tabellone maschile. Un’autostrada per Rafa Nadal. Parte bassa affollata : che quarto tra Thiem e Zverev! : Domenica 27 maggio prenderà il via la 122esima edizione del Roland Garros, il secondo Slam stagionale. Sulla terra battuta di Parigi la caccia è ovviamene a Rafael Nadal, signore del rosso e vincitore lo scorso anno del decimo titolo, battendo in finale Stan Wawrinka. Tutto sembra apparecchiato per un nuovo trionfo del maiorchino, soprattutto se si guarda il tabellone, dove le insidie per il numero uno del mondo sono davvero poche. Per un ...

Internazionali - Fognini da sogno : eliminato 'l'anti-Nadal' Thiem : L'azzurro Fabio Fognini conquista l'accesso agli ottavi di finale degli Internazionali Bnl d'Italia 2018, eliminando l'austriaco Dominic Thiem , numero 8 del ranking mondiale e sesta testa di serie, ...

Thiem : 'Sono l'anti-Nadal - adesso tocca a me' : Il Foro Italico è una specie di Bignami della carriera di Dominic Thiem. Che, sulla terra degli Internazionali, si è fatto strada ogni anno di più, di pari passo con la sua crescita nel circuito Atp.

Internazionali d’Italia Roma 2018 : i rivali di Nadal. Sarà rivincita con Thiem? Zvererv vuole il bis : Il re è caduto, ma è già pronto a prendersi nuovamente il suo trono agli Internazionali d’Italia 2018. Dopo 50 set vinti consecutivamente sulla terra rossa si è fermata la striscia di Rafa Nadal, che non perdeva un match proprio dall’edizione passata del torneo Romano. Anche in quella circostanza a mettere la parola fine sul cammino dello spagnolo nei quarti di finale fu Dominic Thiem e l’austriaco ha saputo ripetersi anche in ...

Tennis - Internazionali d’Italia Roma 2018 : il tabellone di Rafael Nadal. C’è ancora Thiem all’orizzonte! : Dando un’occhiata al tabellone degli Internazionali d’Italia, un brivido sarà corso lungo la schiena dello spagnolo Rafael Nadal: ancora una volta, come accaduto lo scorso anno al Foro Italico, e come successo oggi a Madrid, il maiorchino potrebbe incrociare sulla terra rossa capitolina l’austriaco Dominic Thiem, che lo ha battuto in entrambe le circostanze citate. Lo scontro tra Nadal e Thiem non è raro sulla terra battuta: un ...

Tennis : ancora Thiem - Nadal eliminato a Madrid : ancora Domenic Thiem sulla strada di Rafa Nadal. Dopo l'anno scorso a Roma, l'austriaco riesce a bloccare lo spagnolo anche a Madrid imponendosi in due set con il punteggio di 7-5, 6-3. In semifinale ...

Tennis - Madrid Thiem interrompe la striscia record di Nadal sulla terra rossa : 8 del mondo, che nell'altro quarto ha avuto la meglio in tre set del serbo Dusan Lajovic, piegato con il punteggio di 7-6 , 7/3, , 3-6, 6-3. Anderson è una 'bestia nera' per Thiem che ci ha perso ...

Tennis - Masters1000 Madrid 2018 : INCREDIBILE - Rafael Nadal ha perso! Thiem firma l'impresa della vita e interrompe una serie record : L'elvetico Roger Federer, infatti, senza giocare , ha saltato ancora tutta la stagione sulla terra rossa, , torna ad essere numero uno al mondo, poiché lo spagnolo non ha difeso i punti della ...