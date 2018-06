Musica | in 45 000 al San Paolo per omaggiare Pino Daniele Una parata di stelle sul palco

laragnatelanews

(Di venerdì 8 giugno 2018) Ieri sera 45.000 persone hanno affollato lo Stadio Sandi Napoli per “è”, serata tributo al compianto cantautore e chitarrista blues, annunciata da un anno e attesissima dagli appassionati diitaliana, napoletani e non. Tanti grandi ospiti, tra cantanti, attori e comici, si sono alternati sulpercon cover riarrangiate di suoi pezzi, brani di repertorio in qualche modo collegati al cantautore napoletano, e monologhi con la stessa carriera dicome tema centrale. La serata inizia con le immagini del maxischermo delche mostranocantare “Yes I Know My Way”, da “Vai mo’” del 1981, con intervento di Jovanotti che duetta virtualmente con il cantautore napoletano. Sale sulil comico partenopeo Alessandro Siani, già esibitosi precedentemente ma frenato da un problema tecnico al microfono, che ...