Muore David Douglas Duncan | leggendario fotoreporter di guerra amico di Picasso | aveva

Alessandria. Travolto dal muletto in fabbrica : Davide - operaio - Muore a 22 anni : Il giovane aveva avuto le gambe schiacciate e non pareva in pericolo di vita, poi le sue condizioni si sono aggravate: è spirato in ospedale ad Alessandria. Il decesso sarebbe avvenuto per complicanze sopraggiunte durante l’intervento chirurgico. La Sli di Vignole Borbera resta chiusa oggi.Continua a leggere