MotoGP | UFFICIALE | Andrea Iannone saluta la Suzuki Futuro alla Aprilia?

MotoGP - UFFICIALE : Danilo Petrucci affiancherà Andrea Dovizioso in Ducati nel 2019. Sostituito Jorge Lorenzo : Dopo l’addio di Jorge Lorenzo, ufficialmente passato alla Honda, la Ducati ha comunicato la propria squadra UFFICIALE per il Mondiale MotoGP 2019. Ad affiancare Andrea Dovizioso, che da poco ha rinnovato il proprio contratto con la scuderia di Borgo Panigale, sarà Danilo Petrucci che arriverà dalla squadra satellite della Pramac con cui ha corso le ultime quattro stagioni. Si tratta di una meritata promozione per il 27enne che in diverse ...

MotoGP - UFFICIALE : Jorge Lorenzo correrà con la Honda! Firmato l’accordo - Dream Team con Marquez. Ma l’ingaggio…. : Ora è davvero UFFICIALE. Jorge Lorenzo sarà un nuovo pilota Honda a partire dalla prossima stagione. Lo spagnolo proseguirà la propria carriera in MotoGP con la casa giapponese lasciando Ducati. La notizia era già circolata nella giornata di ieri, oggi è arrivata la conferma da parte della casa di Tokyo che nel frattempo ha anche cessato il proprio rapporto con Daniel Pedrosa. Il 31enne, dopo due anni tormentati in Ducati con la prima vittoria ...

MotoGP – Petrucci e la prima fila inaspettata : “ce la stiamo mettendo tutta! Il mio obiettivo è il team ufficiale” : Danilo Petrucci e quella speciale prima fila che fa sognare: il ternano della Pramac punta ad attirare l’attenzione del team ufficiale Ducati Johann Zarco alza le braccia al cielo e impenna per la gioia di una pole position speciale. Il francese della Tech3 è il poleman del Gp di Francia: sul circuito di Le Mans il francese è stato il più veloce nelle qualifiche di questo pomeriggio davanti al suo pubblico. Si deve accontentare del secondo ...

MotoGP - ufficiale il rinnovo di Rins con Suzuki per 2 anni : Dopo le varie chiacchere da paddock si chiude un'altro contratto per i prossimi anni. Alex Rins ha firmato con Suzuki e, quindi, continuerà a correre per il team di Davide Brivio anche per il prossimo ...