MotoGp | ora è ufficiale | Iannone all' Aprilia

MotoGp - divorzio Honda-Pedrosa. Ora Marquez aspetta Lorenzo : Si chiude un rapporto che durava da 18 anni: "Era arrivato il momento di cambiare". La Honda punta Lorenzo

MotoGp - GP Italia 2018 : Jorge Lorenzo - la risposta del fuoriclasse. Ducati : ora che succede? : Ha un sapore molto particolare la 55esima vittoria in carriera di Jorge Lorenzo. Dopo le polemiche di questi ultimi mesi e settimane e gli attriti con la Ducati, il maiorchino ha ottenuto quest’oggi, sul circuito del Mugello (Italia), la sua prima vittoria in sella alla Rossa, ponendo il settimo sigillo personale sul tracciato toscano. La sentiva in modo particolare questa corsa Jorge e le lacrime sotto il casco, al termine della stessa, ...

MotoGp - GP Catalogna 2018 : programma - orari e tv. Si corre fra due settimane a Barcellona : Tra due settimane il Circus del Motomondiale tornerà protagonista, in uno degli appuntamenti classici della stagione. Sul circuito di Barcellona (Spagna), andrà in scena settimo round stagionale e la sfida sarà infuocata nella classe regina. Marc Marquez sarà, come al solito, il riferimento e le Ducati e le Yamaha cercheranno di mettergli il bastone tra le ruote. Andrea Dovizioso, trionfante l’anno scorso sulla pista catalana, vorrà ...

MotoGp - GP Italia 2018 : a che ora comincia la gara? Come vederla gratis e in chiaro su TV8 : Il weekend del Mugello è pronto per vivere il suo culmine, la gara di MotoGP. L’attesa è tutta per Valentino Rossi, che ha infiammato il sabato con una pole-record, la settima sul circuito toscano. Ma la gara sarà molto equilibrata. In prima fila ci sono anche un redivivo Jorge Lorenzo e Maverick Viñales, con alle spalle Andrea Iannone, Danilo Petrucci e soprattutto Marc Marquez, che a dispetto della sesta posizione di partenza ha il passo ...

MotoGp - GP Italia 2018 : il giro perfetto di Valentino Rossi. Pole magistrale - ora in gara può giocarsi la vittoria. : 1:46.208. Segnatevi questo tempo, perchè si tratta del nuovo record del circuito del Mugello. La firma è quella più illustre, quella di Valentino Rossi, che ha saputo spezzare un tabù che durava da Motegi 2016 e che ha dimostrato che la sua Yamaha, nonostante i problemi di elettronica, ha compiuto un deciso passo in avanti. La Q2 di oggi ha messo in mostra, quindi, un Valentino Rossi davvero in grandissimo spolvero, capace di andare a ...

MotoGp Mugello Rossi : "Che sorpresa la pole; GP duro - ma ora me la godo" : Il padrone di casa ha allestito la festa del sabato: Rossi centra la pole al Mugello, accende di passione il suo pubblico, riassapora una partenza al palo che non conquistava dal GP del Giappone del ...