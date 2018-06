MotoGp | nuova vita per Andrea Iannone | in Aprilia dal 2019

MotoGp - Jorge Lorenzo ha firmato : ecco la nuova destinazione : Colpo di scena in MotoGp, Jorge Lorenzo ha firmato il nuovo contratto per la prossima stagione. Tutto in poche ore, prima l’addio ufficiale con Dani Pedrosa e poi la firma con Jorge Lorenzo. Clamoroso colpo di scena nel mercato piloti, la Honda infatti ha messo le mani sul maiorchino, facendogli firmare un contratto biennale da circa quattro milioni a stagione. Come riporta anche Sport Fair trattativa rapida e accordo trovato immediatamente tra ...

Suzuki GSX-R 2018 : disponibile la nuova livrea blu MotoGp : La Suzuki GSX-R1000 è da questa settimana in consegna presso le concessionarie nella nuova colorazione blu MotoGP, ispirata alle GSX-RR ufficiali del Team ECSTAR e presentata in anteprima lo...

MotoGp - Marquez vince ad Austin ma non basta per la leadership : ecco la nuova classifica piloti : Una vittoria che però non riesce a regalare al campione del mondo in carica la leadership della classifica piloti. Crutchlow ha infatti detto addio al suo speciale primato con una caduta durante la ...

MotoGp - sanzioni più dure in pista! La nuova linea imposta da Ezpeleta. L’esito dell’incontro ad Austin - Valentino Rossi sorride : Da questo momenti ci saranno sanzioni più dure in pista. Questo è l’esito dell’incontro della Commissione di sicurezza che si è svolto ieri ad Austin dove nel weekend si disputa il GP delle Americhe 2018, terza tappa del Mondiale MotoGP. Erano presenti 19 piloti sui 24 che solitamente vediamo in griglia, gli unici assenti erano Jorge Lorenzo, Scott Redding, Hafizh Syahrin, Franco Morbidelli e Tito Rabat. Carmelo Ezpeleta, CEO di ...

DIRETTA MotoGp GP AMERICHE 2018/ Streaming video Sky prove libere Fp1 e Fp2 live : Rossi e Marquez - nuova sfida : DIRETTA MOTOGP prove libere FP1 e FP2 live GP delle AMERICHE 2018 ad Austin (Texas), oggi venerdì 20 aprile: cronaca e tempi delle prime due sessioni in programma.(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 15:40:00 GMT)

MAX BIAGGI E MICHELLE CARPENTE/ Chi è la nuova fiamma : tra i prossimi impegni il MotoGp del Mugello : Il gossip guarda con occhio attento a Max BIAGGI e alle sue frequentazioni e anche a Roma ecco spuntate la particolare amica MICHELLE CARPENTE. Bianca Atzei avrà scoperto il possibile flirt?(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 08:36:00 GMT)