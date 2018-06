MotoGp | Iannone e la Suzuki si dicono ufficialmente addio | c’è l’Aprilia che aspetta ‘The

MotoGp - "nuova vita" per Andrea Iannone : in Aprilia dal 2019 : Un vero e proprio effetto domino. Il motomercato impazza, e dopo Lorenzo alla Honda e Petrucci alla Ducati, è ormai certo il cambio di scuderia anche per...

MotoGp - Andrea Iannone dal prossimo anno in Aprilia : manca solo l'ufficialità : E' uno degli ultimi tasselli del mosaico del mercato ma non per questo meno interessante visto che si tratta di un Team Italiano che accoglie un pilota italiano. Il comunicato stampa è già pronto sul ...

MotoGp - Romano Albesiano sull’arrivo di Andrea Iannone in Aprilia : “Sarebbe una cosa bellissima averlo nel 2019” : Non è stato certo un grande inizio di stagione quello dell’Aprilia nel Mondiale di MotoGP. Il risultato negativo dell’ultimo GP d’Italia e l’ultima posizione nella classifica costruttori non fanno sorridere il responsabile del progetto, nella classe regina, Romano Albesiano. “L’inizio di questo Mondiale è stato al di sotto delle aspettative. Abbiamo fatto alcuni errori, in particolare abbiamo avuto un problema ...

MotoGp – Valentino Rossi sul mercato piloti : “Lorenzo e Iannone stanno mettendo in difficoltà i loro team manager” : Il mercato piloti di MotoGp, in questo 2018, sta regalando grandi sorprese e colpi di scena. Dopo le conferme di Rossi, Vinales e Marquez, è stato il team Ducati a far parlare molto di sè, prima per il travagliato rinnovo di Dovizioso e successivamente per la rottura con Lorenzo. Anche il rapporto tra Iannone e Suzuki è uno dei temi più caldi del momento. In tanti però, si domandano se sia giusto parlare di contratti nel corso della stagione e ...

MotoGp - Valentino Rossi : “Sbagliato cominciare il mercato a inizio stagione. Lorenzo e Iannone? Forti da quando hanno rischiato il posto…” : Si sono disputate appena sei gare nel Mondiale MotoGP, siamo soltanto a inizio giugno e non siamo ancora arrivati a metà del campionato eppure le trattative di mercato sono ampiamente avviate in vista del pRossimo anno. Jorge Lorenzo e Andrea Iannone dovrebbero lasciare Ducati e Suzuki ad esempio, i possibili movimenti e gli scambi di sella rischiano di essere molteplici e questo caos non sembra essere particolarmente gradito a Valentino Rossi ...

MotoGp - Valentino Rossi : “Sbagliato iniziare il mercato a inizio stagione. Lorenzo e Iannone? Forti da quando hanno rischiato il posto…” : Si sono disputate appena sei gare nel Mondiale MotoGP, siamo soltanto a inizio giugno e non siamo ancora arrivati a metà del campionato eppure le trattative di mercato sono ampiamente avviate in vista del pRossimo anno. Jorge Lorenzo e Andrea Iannone dovrebbero lasciare Ducati e Suzuki ad esempio, i possibili movimenti e gli scambi di sella rischiano di essere molteplici e questo caos non sembra essere particolarmente gradito a Valentino Rossi ...

MotoGp - Iannone soddisfatto ma non troppo : “senza il calo della gomma avrei centrato il podio” : Andrea Iannone ha commentato il quarto posto ottenuto al Mugello, sottolineando che senza il degrado della gomma posteriore avrebbe potuto centrare il podio Un quarto posto che soddisfa ma non troppo, un podio sfiorato che Andrea Iannone avrebbe potuto anche centrare se solo la gomma posteriore non lo avesse abbandonato nel finale di gara. Il pilota della Suzuki recrimina ma non si dispera, consapevole di aver dato tutto nonostante i problemi ...

MotoGp Mugello 2018 : Rossi parte in pole - Iannone il più veloce nel warm up – La diretta della gara : Al via il Gran Premio d’Italia del Mugello, sesta prova del motomondiale. Dopo la strepitosa pole position firmata da Valentino Rossi, che partirà dalla prima fila grazie al nuovo record della pista fatto segnare nelle qualifiche di sabato, un altro italiano si candida a dare battaglia. Andrea Iannone, che già nelle libere era stato il più veloce di tutti, ha fatto segnare la miglior crono nella sessione di warm-Up con un tempo di ...

LIVE MotoGp - GP Italia Mugello 2018 in DIRETTA : gara. Valentino Rossi per un sogno - Dovizioso e Iannone da battaglia : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP d’Italia, sesta prova del Motomondiale 2018. Sul tracciato del Mugello, Valentino Rossi partirà dalla pole position. Il “46“, nella giornata di ieri, ha scritto un’altra pagina di storia, realizzando la 55esima pole in carriera, la settima sulla pista toscana, interrompendo un digiuno che durava da Motegi 2016. Un po’ di tempo è passato ma Valentino è sempre lì, pronto a combattere, contro ...

MotoGp – Iannone celebra il Mugello : il nuovo casco di Andrea per il Gp d’Italia [GALLERY] : Iannone ‘cambia’ al Mugello: Andrea si mette in testa un casco dalla grafica tutta nuova in onore del Gp d’Italia 2018 Andrea Iannone partirà oggi dalla seconda fila del Gp d’Italia. Dalla quarta casella in griglia il pilota della Suzuki al Mugello potrà dire la sua dopo le prove libere e le qualifiche in cui ha dimostrato ‘di averne’! In vista della sua gara di casa Iannone ha perciò deciso di cambiare la ...

Italia : a Iannone il warm-up in MotoGp : Il pilota della Suzuki ha fatto registrare il miglior tempo con 1'47"080, davanti alla Honda del campione del mondo in carica Marc Marquez , 1'47"339, e alla Ducati di Andrea Dovizioso , 1'47"398, . ...

LIVE MotoGp - GP Italia Mugello 2018 in DIRETTA : warm-up. Andrea Iannone in testa! Dovizioso terzo - Valentino Rossi settimo : OASport vi propone la DIRETTA LIVE del warm up del GP d'Italia 2018 , sesta tappa del Mondiale MotoGP: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore ...

MotoGp – Iannone sfreccia nel warm up del Mugello : segue Marquez - Valentino Rossi più indietro : Il warm up della mattina della MotoGp si è concluso con il miglior tempo di Andrea Iannone sul circuito del Mugello Dopo la pole position di Valentino Rossi di ieri, si è appena concluso il warm up di questa domenica mattina al Mugello. In questo primo ‘riscaldamento’ mattiniero il pilota più veloce è stato Andrea Iannone (velocissimo anche durante le prove libere del venerdì), seguito dall’ottimo tempo di Marc Marquez e di ...

MotoGp - GP Italia 2018 : il Mugello trattiene il fiato per Valentino Rossi. Il fenomeno può giocarsi la vittoria - attenzione a Iannone e Dovizioso : Una fiumana gialla è pronta a esplodere, una Nazione intera si stringe attorno alla sua icona, il Dottore vuole guarire tutti i mali, il fenomeno da leggenda cerca di regalare un’impresa da antologia che riscriverebbe le logiche, gli annali, i record della storia del motociclismo. Tutto è possibile nel parco giochi del Mugello, tutto è possibile se in pista c’è Valentino Rossi che si sta esaltando nel suo weekend preferito, di fronte ...