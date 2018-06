MORTO ALAN O’NEILL | ATTORE DI SONS OF ANARCHY Aveva 47 anni | avviate le indagini | morte

E' MORTO nella notte Guido Biancalani : Era stato presidente degli ex allievi del Buzzi e membro del cda del Museo del Tessuto di Prato. Aveva 77 anni. Il cordoglio dell'Amministrazione comunale

MORTO l'astronauta Alan Bean : l'astronauta Alan Bean, quarto uomo ad aver calpestato il suolo lunare, è Morto in un ospedale del Texas all'età di 86 anni. Dopo essere andato in pensione si era successivamente dedicato alla pittura, producendo quadri ispirati allo spazio. La sua famiglia ha dichiarato che l'astronauta si era ammalato nelle due settimane precedenti la sua morte, dopo essersi recato in Indiana. "Bean era la persona più straordinaria che avessi mai incontrato", ...

Usa - è MORTO ALAN Bean : fu il quarto uomo a calpestare la Luna : Usa, è morto Alan Bean: fu il quarto uomo a calpestare la Luna Usa, è morto Alan Bean: fu il quarto uomo a calpestare la Luna Continua a leggere L'articolo Usa, è morto Alan Bean: fu il quarto uomo a calpestare la Luna proviene da NewsGo.

È MORTO ALAN Bean - il quarto uomo a camminare sulla luna : aveva 86 anni : È morto Alan Bean, il quarto uomo a camminare sulla luna: aveva 86 anni. Era nato a Wheeler, in Texas, ed era entrato nella marina militare dopo una laurea in ingegneria. La sua camminata nello spazio avvenne il 19 novembre The post È morto Alan Bean, il quarto uomo a camminare sulla luna: aveva 86 anni appeared first on Il Post.

Usa : è MORTO ALAN Bean - il quarto uomo sulla Luna : E' morto Alan Bean, il quarto uomo a mettere piede sulla Luna. Aveva 86 anni e si è spento allo Houston Methodist Hospital. A dare notizia della sua morte, sono stati i familiari in una nota diffusa dalla Nasa. Bean calpestò il suolo Lunare preceduto da Pete Conrad, il comandante della missione dell'Apollo 12, nel novembre 1969, quattro mesi dopo Neil Armstrong e Buzz Aldrin.

Usa : è MORTO ALAN Bean - il quarto uomo sulla Luna : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Alanno. Ermanno Finocchio MORTO in un frontale a Rosciano : Incidente frontale tra un’auto e un minibus. Nell’impatto è morto Ermanno Finocchio, 47 anni di Alanno. Lo scontro si è

Nuova valanga su Alpi svizzere - un MORTO : 13.40 Un altro Alpinista è morto sulle Alpi svizzere. E' un francese 49enne, morto nell'ospedale di berna dove era stato portato dopo che una valanga lo aveva travolto durante la salita del Feechopf Con lui anche una coetanea che, pur ferita, è riuscita a liberarsi dalla massa nevosa e a dare l'allarme. La disgrazia nel Vallese, a 3.888 metri di quota. Quando l'elisoccorso lo ha raggiunto, l'uomo era ancora vivo, sepolto dalla neve e in ...

Valanga in Svizzera : un MORTO e una donna ferita : Un’altra vittima sulle Alpi svizzere: un francese è stato travolto da una Valanga nel pomeriggio di ieri e deceduto in serata all’ospedale di Berna. Con il 49enne è stata investita anche una donna, uscita autonomamente dalla massa nevosa, ferita ma in buone condizioni di salute. La slavina si è staccata durante la salita del Feechopf, nel Vallese. I soccorritori, allertati dalla donna, sono giunti in elicottero, ed hanno trovato e ...

MORTO uomo recuperato sotto la valanga La vittima è un 30enne bresciano : Morto all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo l'uomo ritrovato sotto una valanga che si è staccata nel pomeriggio vicino al passo Crocedomini, in provincia di Brescia. Il decesso è stato ...

MORTO l'uomo recuperato sotto la valanga La vittima è un 30enne bresciano : Morto all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo l'uomo ritrovato sotto una valanga che si è staccata nel pomeriggio vicino al passo Crocedomini, in provincia di Brescia. Il decesso è stato ...

Bergamo : MORTO uomo travolto da valanga su passo Crocedomini : Bergamo: morto uomo travolto da valanga su passo Crocedomini L’uomo era stato estratto da sotto la neve in arresto cardiaco Continua a leggere

Montagna - valanga nel Bresciano : un MORTO : Una valanga si e’ staccata nel pomeriggio nella zona del Passo Crocedomini, poco distante dal lago di Lavena, in provincia di Brescia. L’uomo recuperato è morto all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Il decesso e’ stato confermato da fonti ospedaliere. La vittima e’ un Bresciano residente in Valle Camonica ed era stato estratto dalla neve in arresto cardiaco. E’ un trentenne di Bienno l’uomo morto ...

VS : trovato MORTO uomo travolto da valanga : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...