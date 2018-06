Morte Astori | la perizia shock | non è morto nel sonno | poteva salvarsi!

Morte Astori - l’omaggio di Gonzalo Rodriguez è da brividi : Morte Astori – Ancora tutti sotto shock per la Morte del difensore della Fiorentina Davide Astori, nelle ultime ore Gonzalo Rodriguez è tornato a Firenze per rendere omaggio al calciatore, qualche minuto davanti alle tantissime sciarpe: “CAPITANO TI RICORDERÒ SEMPRE. Volevo ringraziare la Fiorentina e il vice presidente SALICA per la disponibilità e di aver accettato un piccolo omaggio per Davide…”. L'articolo Morte ...

Morte Astori - depositata la perizia medico-legale : E’ stata depositata la perizia medica sulla Morte del calciatore della Fiorentina Davide Astori, avvenuta prima della gara di campionato contro l’Udinese, lo conferma il procuratore capo di Udine Antonio De Nicolo. I medici legali Carlo Moreschi e Gaetano Thiene avevano chiesto e ottenuto a inizio maggio una proroga di 30 giorni per svolgere gli accertamenti ed adesso hanno consegnato la relazione alla Procura di Udine. L'articolo ...

Morte Astori - Spalletti : “è stato il momento più brutto della stagione” : Morte Astori – “Il momento più brutto che non avrei mai voluto vivere è quello che è successo alla famiglia Astori che saluto caramente. Li ho conosciuti e gli sono vicino, come tutto il calcio italiano”. Sono queste le parole del tecnico dell’Inter Luciano Spalletti. Poi un bilancio sul campionato: “L’ultima partita (il 3-2 all’Olimpico con la Lazio che è valso all’Inter la qualificazione in ...

Francesca Fioretti - prima uscita pubblica dopo la Morte di Davide Astori : Grande Fratello, Francesca Fioretti è diventata mamma: è nata Vittoria Francesca Fioretti, ex Grande Fratello, è diventata mamma di Vittoria. La gioia incontenibile di papà Davide Astori Due mesi e mezzo dopo la scioccante morte di Davide Astori, capitano della Fiorentina trovato senza vita in albergo poco prima del match contro l'Udinese, Francesca Fioretti, sua amata, si è ...

Francesca Fioretti dopo la Morte di Davide Astori : ritrova il sorriso grazie alla figlia Vittoria : MILANO ? Francesca Fioretti ricomincia dalla figlia Vittoria dopo la scomparsa del fidanzato Davide Astori, calciatore in forza alla Fiorentina scomparso improvvisamente lo scorso 4 marzo a...

Francesca Fioretti riparte dopo la Morte di Astori : sorride al parco giochi con la figlia [GALLERY] : 1/12 ...

“Finalmente - che bello!”. Francesca Fioretti ritrova il sorriso. Dopo la Morte di Davide Astori - era piombata nel silenzio e scomparsa. Ma paparazzi l’hanno scovata così - con la figlia Vittoria : Davide Astori è morto all’improvviso, a 31 anni, per una bradiaritmia, in un albergo di Udine che ospitava la Fiorentina prima della partita contro l’Udinese. Era il 4 marzo. Da quel giorno Francesca Fioretti, la compagna dal 2013 dalla quale ha avuto e Vittoria, il frutto del loro amore nata nel 2016, si è chiusa nel totale silenzio, lei che prima condivideva sui suoi canali Facebook e Instagram pezzi di vita e di famiglia. Dopo 60 ...

Francesca Fioretti - dopo la Morte di Astori torna il sorriso grazie alla piccola Vittoria : Proprio qualche giorno fa Francesca ha scritto una lettera alla Gazzetta dello sport assieme ai genitori di Astori in cui ringrazia tutti per la vicinanza: 'grazie è una parola semplice ma unica, ...

Morte Astori - il gesto commovente dei calciatori del Cagliari [FOTO] : Morte Astori – Si avvicina la gara di campionato tra Fiorentina e Cagliari, partita molto importante per gli obiettivi Europa League e salvezza delle due squadra ma gara sentita anche per il ricordo di Davide Astori, trovato morto nella stanza d’albergo prima della gara di campionato contro l’Udinese. I calciatori della squadra sarda si sono recati al muro dello Stadio Artemio Franchi dove si trovano migliaia di foto, pensieri ...

Morte Davide Astori - la Fiorentina istituisce un fondo a favore della figlia Vittoria : La ACF Fiorentina comunica la costituzione di un trust denominato Davide Astori trust a favore di Vittoria Astori, la figlia del calciatore morto in una camera di albergo durante la trasferta di Udine.

