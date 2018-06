Mondiali Russia 2018 | tris per Uruguay e Portogallo L' Inghilterra stende la Costa Rica

Mondiali - Putin : “la Russia si farà valere” : Il presidente Vladimir Putin si è detto fiducioso che la nazionale russa ai Mondiali mostrerà il meglio di sè. “Contiamo sul fatto – ha detto Putin citato dalla Tass – che la nostra nazionale mostrerà le sue migliori qualità e avrà successo”. L'articolo Mondiali, Putin: “la Russia si farà valere” sembra essere il primo su CalcioWeb.

Calcio - Mondiali Russia 2018 : il Portogallo ai raggi X. Cristiano Ronaldo - ma non solo - per i campioni europei in carica : Il Portogallo si prepara per Russia 2018 ricordando a tutti che non sono è Cristiano Ronaldo. I lusitani, infatti, sono i campioni d’Europa in carica e vogliono puntare in alto anche a livello mondiale. Più facile a dirsi che a farsi, ma quando hai nelle tue fila uno come CR7 non ci sono limiti che possano essere posti. La Seleçao das Quiñas non si discosta particolarmente da quella che sbancò Euro 2016, ma inserisce alcuni elementi di ...

Calcio - Mondiali Russia 2018 : il Belgio ai raggi X. Tanta qualità per un sogno che non è affatto impossibile : Voglia di stupire. Così si potrebbe riassumere l’obiettivo del Belgio a Russia 2018. I Diavoli Rossi europei, quinti nel ranking FIFA, cercano la consacrazione alla 13esima edizione dei Mondiali di Calcio alla quale prenderanno parte. Dopo le assenze di Germania 2006 e Sud Africa 2010, infatti, la nazione centro-europea ha cambiato marcia, crescendo anno dopo anno e presentando una squadra sempre più temibile, attingendo spesso a giocatori ...

Calcio - Mondiali Russia 2018 : la Danimarca ai raggi X. Fisicità e talento per gli scandinavi - la stella è Christian Eriksen : Fisicità e compattezza per puntare in alto. La Danimarca dispone di un gruppo equilibrato, che farà leva sulla solidità dei reparti di difesa e centrocampo e sulla qualità di un attacco di elevato spessore tecnico. Inclusa nel gruppo C con Francia, Perù e Australia, la compagine scandinava, guidata dal ct Age Hareide, ha un’elevata possibilità di passare il turno e di insidiare anche il primato della Francia. Ma la Danimarca non può ...

Ultime notizie/ Di oggi ultim'ora Russia : Putin contro Ucraina "conseguenze gravi se Kiev attacca ai Mondiali" : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Putin avverte l'Ucraina, 'conseguenze gravissime se Kiev attacca durante i Mondiali in Russia'. Poi sulle sanzioni.

Mondiali 2018 Russia - Ronaldo replica lo spot Nike a 20 anni di distanza : Curiosamente poi, uno degli episodi simbolo di quel campionato del Mondo fu proprio la scena in cui Ronny, all'indomani della finale persa 3-0 contro la Francia e del malore accusato a poche ore ...

Basket 3×3 - Mondiali 2018 : è caccia a Serbia e Russia. L’Italia ci prova al femminile : Scatteranno domani, a Manila, i Mondiali di Basket 3×3, disciplina entrata da poco nel panorama olimpico e che a Tokyo 2020 farà il suo esordio a cinque cerchi. Quaranta squadra, venti al maschile e venti al femminile, si daranno battaglia per i titoli iridati che appartengono rispettivamente a Serbia e Russia. Ci sarà anche l’Italia tra le partecipanti, sebbene solo con la Nazionale femminile. La discriminante per la qualificazione è ...

Chi è Monica Bertini? Da Sky a Mediaset per i Mondiali 2018 - ecco la giornalista (moglie di un calciatore) di ‘Casa Russia’ [GALLERY] : Bella, affascinante e talentuosa: ecco Monica Bertini la padrona di casa del programma Mediaset ‘Casa Russia’ dedicato ai Mondiali 2018 Non solo Belen Rodriguez ed Ilary Blasi saranno le sexy protagoniste del palinsesto Mediaset dei programmi dei Mondiali di Russia 2018. Anche Monica Bertini farà parte dello splendido parterre femminile della squadra pronta a sbarcare in tv per commentare la competizione iridata. Più precisamente la ...

Mondiali calcio Russia 2018 : quando vanno in onda le partite e dove vederle anche in streaming : È una Mediaset vestita a festa quella che accoglie i Mondiali di calcio di Russia 2018 sulla propria piattaforma e la messa in onda della manifestazione iridata viene realizzata con un massiccio dispiegamento di forze, a cominciare dalla coppia Ilary Blasi-Belén Rodríguez, entrambe presenze fondamentali del programma di approfondimento di punta, Balalaika – Dalla Russia col pallone, condotto da Nicola Savino. Mondiali 2018, Balalaika ...

Mondiali 2018 - tutti i programmi Mediaset : da "Balalaika" a "Tiki Taka Russia". Tra i nomi Belen - Blasi e Savino : Dal Mundialito 1981 a Russia 2018. Solo su Mediaset, per la prima volta in assoluto, tutte le 64 partite dei Mondiali di...

Calcio - Mondiali Russia 2018 : tutte le squadre dell’Asia. Tra speranze e obiettivi : Il Mondiale di Russia 2018 è l’ennesima occasione per l’Asia per dimostrare di poter essere considerata nella geografia del pallone. Un continente immenso, ma che con il Calcio non è ancora riuscito ad ottenere i successi sperati. I tanti soldi a disposizione in molti paesi (dalla Cina agli Emirati Arabi) hanno portato grandi campioni ad emigrare in queste terre per migliorare la qualità dei vari campionati, ma tutto questo non ha ...

Mondiali Russia 2018 | Calendario - date e orari di tutte le partite in diretta tv : Siete impazienti e volete programmare il periodo che va da metà giugno a metà luglio in base agli orari dei Mondiali di calcio in Russia? Il grande spettacolo sta per iniziare, anche senza Italia sarà il calcio...