Mondiali | nella sfida degli sponsor tecnici Adidas batte Nike 12-10

Auto – Tucson e Santa Fe nella flotta di veicoli Hyundai per i Mondiali di Russia 2018 : Hyundai fornirà 530 veicoli ufficiali durante la Coppa del Mondo di Russia 2018 che saranno utilizzati per il trasporto di giocatori, ufficiali di gara e delegati per tutta la durata dei Mondiali Hyundai fornirà una flotta di 530 veicoli in occasione dei Mondiali di Russia 2018. La cerimonia di consegna, tenutasi al Luzhniki Stadium di Mosca, è stata un’ulteriore occasione per celebrare l’importante e longeva partnership tra Hyundai e FIFA e ...

Mondiali Russia 2018 - 8 giocatori del Messico nella bufera : festino hot con 30 escort : Un vero e proprio scandalo. Il Messico, o meglio, la Nazionale messicana, è nella bufera per uno scandalo sessuale che vede coinvolti addirittura otto giocatori tra i 23 convocati per il Mondiale in ...

Mondiali 2018 Russia - il tatuaggio di Sterling nella polemica. Lui : 'Vi spiego il suo significato' : Calzettoni alti, fin sotto il ginocchio, come il regolamento vuole: ecco perché quel tatuaggio era recentemente sempre passato inosservato. Poi il pandemonio, perché Sterling posta una foto su ...

Mondiali Russia 2018 - Deschamps lo inserisce nella lista dei sostituti della Francia : Rabiot rifiuta : Una lista di ventitré calciatori convocati, un'altra formata da undici sostituti, chiamati a mantenersi in forma per prendere eventualmente il posto di un compagno di squadra infortunato. E' questa la ...

Mondiali - sei "italiani" nella Croazia : Nessuna sorpresa nella lista dei 24 preconvocati della Croazia: tutti i big figurano in elenco. Per il campionato italiano presenti Badelj, Brozovic, Kalinic, Mandzukic, Perisic e Strinic, oltre allo ...

Cambiasso ai Mondiali : sarà assistente di Pekerman nella Colombia : ...nel 2017 dopo l'ultima esperienza all'Olympiacos ed è stato chiamato dal connazionale Pekerman per la prima grande esperienza in panchina in un torneo di grande prestigio come la Coppa del Mondo. ...

Mondiali 2018 Russia - Papa Francesco chiama l'Argentina : 'Ci incontreremo nella Santa Sede' : ... "È un simbolo per unire tutto il popolo argentino, la porteremo alla Nazionale in vista della Coppa del Mondo". " La Seleccion verrà qui - ha risposto il Papa -. ci incontreremo ". Parole che hanno ...

Atletica - Mondiali a squadre di marcia 2018 : Massimo Stano scatenato - pazzesco bronzo nella 20km. Vince Ikeda : Massimo Stano è stato letteralmente strepitoso a Taicang (Cina) e contro tutti i pronostici della vigilia ha conquistato un’incredibile medaglia di bronzo sui 20km ai Mondiali a squadre di marcia. Il 26enne pugliese, allenato da Patrizio Parcesepe proprio come Antonella Palmisano (bronzo iridato), ha fatto saltare il banco con una prestazione encomiabile e andata ben oltre le aspettative della vigilia. In 57 anni di storia, soltanto due ...

Italia d'argento nella 20 km ai Mondiali di marcia a squadre di Taicang : 16 ANNI DOPO - Curiosità: era dalla Coppa del Mondo, edizione 2002 di Torino, che le azzurre non salivano sul podio della rassegna. In quell'occasione le autrici dell'impresa, dietro la Russia, erano ...

Atletica - Campionati Mondiali a squadre Taicang - settimo posto per l'Italia nella 50 km maschile : Monopolio cinese nella 'giovane' 50km femminile dominata da Liang Rui in 4h04:36 , un crono che dopo appena nove mesi riscrive di un minuto e mezzo il record del mondo della portoghese Ines ...

Snooker - Mondiali 2018 : poche sorprese nella terza giornata. Avanza Barry Hawkins : terza giornata con poche sorprese ai Mondiali 2018 di Snooker. Al Crucible Theatre di Shefflield sono cinque gli incontri andati in scena oggi, con tre sfide che si sono concluse e due che verranno completate domani. Il più atteso di giornata era l’inglese Barry Hawkins, numero sei del ranking mondiale: il padrone di casa non ha deluso le aspettative, pur soffrendo forse più del previsto. L’inglese ha sconfitto per 10-7 nel ...

Un passato nella Roma e un presente da videogiocatore - IcePrinsipe : il fenomeno di Fifa che rappresenterà l'Italia ai Mondiali : Ma se gli scacchi, per esempio, sono uno sport non vedo perché non possa esserlo un videogame. Anche lì è questione di testa, poi vedi un pro di eSports che fa tanti di quei movimenti che manco te ne ...

Pentathlon - Mondiali Youth A 2018 : nella staffetta mista Giorgio Malan e Maria Beatrice Mercuri sono quarti. Oro all’Egitto che vince il medagliere : Si chiudono con un amaro quarto posto nella staffetta mista i Mondiali Youth A di Pentathlon moderno: Giorgio Malan e Maria Beatrice Mercuri si fermano ai piedi del podio per appena 5″. Oro all’Egitto, che con questo successo vince il medagliere della rassegna scavalcando all’ultimo respiro proprio l’Italia, argento alla Francia e bronzo alla Russia. nella scherma gli azzurrini non partono bene come al solito, chiudendo ...

