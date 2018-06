Mondiali | Lopetegui | “ci adatteremo alla Var”

calcioweb.eu

(Di venerdì 8 giugno 2018) La Var creerà delle condizioni di gioco insolite per la nazionale spagnola. Lo ha detto il ct della 'furie rosse' Julen, commentando un briefing sulla tecnologia Var, che per la prima volta sarà utilizzata in un Mondiale. Lo riporta la Tass. "L'incontro con la Fifa ci ha fatto capire meglio come funziona il sistema", ha dettoin una conferenza stampa a Krasnodar. "Non si può dire se la Var sia un bene o un male – ha proseguito – ma siamo professionisti e dobbiamo adattarci alle nuove regole del gioco".