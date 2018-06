Mondiali | la Germania lascia il ritiro in Italia

Mondiali - Germania lascia l'Alto Adige : Oltre 200 giornalisti, soprattutto tedeschi, hanno seguito giorno per giorno i preparativi della squadra campione del mondo in carica. Nonostante l'inattesa sconfitta nell'amichevole contro l'Austria,...

Calcio - Mondiali Russia 2018 : la Corea del Sud ai raggi X. Son Heung-Min la stella della squadra - si vuol stupire nel girone della Germania : La rappresentativa della Corea del Sud può festeggiare la decima partecipazione (la nona consecutiva) alla Fase Finale dei Mondiali di Calcio. Il pass iridato del 2018 ha un significato particolare e gli asiatici cercheranno di far valere le loro qualità di squadra compatta e ben organizzata anche se uguagliare il quarto posto del 2002 appare improbabile. Una qualificazione non semplice quella della compagine Coreana. Dopo aver ottenuto ...

Calcio - Mondiali Russia 2018 : le favorite. Neymar la stessla di un super Brasile - talento ed esperienza per Spagna e Germania - la Francia dei giovani può stupire : Quattro squadre in pole per alzare al cielo la coppa più ambita. I Mondiali 2018 in Russia avranno inizio giovedì 14 giugno, ma in tanti già si interrogano su chi potrà fregiarsi del titolo di campione del mondo in un’edizione in cui sono in tanti a giocarsi le proprie chance di primeggiare. Brasile, Germania, Spagna e Francia sembrano disporre di talento e qualità superiori rispetto al resto della comitiva, ma la pattuglia delle outsider ...

Leroy Sané escluso dai Mondiali/ Germania - l’esterno del City resta a casa : al suo posto Loew sceglie Brandt : Anche la Germania si iscrive alle esclusioni illustri dai Mondiali: Leroy Sané, autore di una grande stagione con il Manchester City, resta a casa. Al suo posto, Joachim Loew chiama Brandt(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 16:29:00 GMT)

I convocati della Germania per i Mondiali : Dai preconvocati sono stati esclusi Bernd Leno, Jonathan Tah, Leroy Sanè e Nils Petersen The post I convocati della Germania per i Mondiali appeared first on Il Post.

Mondiali : Germania - fuori Sané e Leno : ANSA, - FRANCOFORTE, 4 GIU - Vincere la Premier League con il Manchester City ed essere votato miglior giovane giocatore dell'anno non è bastato a Leroy Sané per guadagnarsi la convocazione ai ...

Mondiali Russia 2018 - i convocati della Germania : esclusioni che fanno molto discutere : Mondiali Russia 2018, out Sanè e Leno dal novero dei convocati di Loew per la sua Germania, esclusioni che hanno sollevato un polverone Manuel Neuer vola in Russia con la Germania. Il portiere, reduce da un lungo infortunio, è stato inserito nell’elenco definitivo dei 23 convocati per il Mondiale dal ct della nazionale tedesca, Joachim Loew. Niente da fare invece per Bernd Leno, estremo difensore del Bayer Leverkusen che faceva parte ...

Mondiali 2018 Russia - la Germania non vince più : 5 insuccessi di fila - non succedeva dal 1988 : Un momentaccio per i campioni del mondo in carica, per definizione abituati a vincere ogni singola partita. Prima del debutto russo contro il Messico del 17 giugno l'ultimo test per Löw sarà contro l'...

Mondiali : domani amichevole Austria-Germania : Intermezzo austriaco domani per la nazionale tedesca in ritiro premondiale ad Appiano, in Alto Adige. domani alle ore 18, a Klagenfurt la Germania incontrerà l’Austria per un’amichevole. Dopo una lunga pausa causa infortunio con ogni probabilità tornerà a giocare Manuel Neuer. “Se tutto andrà bene sarà in campo dall’inizio”, ha annunciato il ct Joachim Loew. Resteranno invece ad Appiano Toni Kroos, Jerome Boateng, ...

Mondiali : domani test Austria-Germania : ANSA, - BOLZANO, 1 GIU - Intermezzo austriaco domani per la nazionale tedesca in ritiro premondiale ad Appiano, in Alto Adige. domani alle ore 18, a Klagenfurt la Germania incontrerà l'Austria per un'...

Mondiali Russia 2018 - dalle regole di Löw allo scontro Rüdiger-Kimmich : è 'Fight Club' Germania : Un celebre monologo per un attentato celebre film, non fosse che il Ct della Germania campione del mondo in carica volesse dettare ancora più ordine e rigore nello spogliatoio. Non è successo, e nel ...

Mondiali Russia 2018 - le regole di Löw per il ritiro della Germania : no mogli - attenzione massima ai social : Atteggiamenti da seguire anche in questa edizione della Coppa del Mondo, parola di Joachim Löw. attenzione massima ai social: talpe non tollerate Un altro aspetto sul quale Löw ha deciso di porre la ...