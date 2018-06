Mondiali | arbitro Marwa escluso

Mondiali : arbitro keniano Marwa escluso : ANSA-AP, - GINEVRA, 7 GIU - Il Mondiale deve ancora iniziare, ma la classe arbitrale fa già discutere. Anzi è già scandalo. Nell'anno dello storico avvento della tecnologia anche nella massima ...

Mondiali - Fifa esclude arbitro saudita corrotto : La commissione arbitrale della Fifa ha escluso dal Mondiale in Russia un arbitro saudita condannato per corruzione. Si tratta del 32enne Fahad Al-Mirdasi, già squalificato a vita dalla federazione del suo paese per avere chiesto al presidente dell’Al-Ittihad il pagamento di una mazzetta in cambio di un trattamento di favore in occasione della finale della King’s Cup contro l’Al Faisaly. Al-Mirdasi, inchiodato da alcuni messaggi ...

Mondiali - Fifa esclude arbitro saudita corrotto : La commissione arbitrale della Fifa ha escluso dal Mondiale in Russia un arbitro saudita condannato per corruzione. Si tratta del 32enne Fahad Al-Mirdasi, già squalificato a vita dalla federazione del suo paese per avere chiesto al presidente dell’Al-Ittihad il pagamento di una mazzetta in cambio di un trattamento di favore in occasione della finale della King’s Cup contro l’Al Faisaly. Al-Mirdasi, inchiodato da alcuni messaggi ...

Mondiali - la Fifa esclude dal torneo arbitro saudita corrotto : Lo ha annunciato la Fifa sul proprio sito ufficiale informando che 'il comitato arbitrale ha ritenuto che non ci siano più le condizioni per la selezione' per la Coppa del Mondo del direttore di gara,...

Arabia Saudita - arbitro Al-Mirdasi radiato per corruzione : addio Mondiali : ROMA - Fahad Al-Mirdasi, arbitro dell'Arabia Saudita fra i 36 selezionati per i prossimi Mondiali , l'ha davvero combinata grossa. Il fischietto Saudita, infatti, è stato radiato a vita dalla ...

Niente Mondiali per l’arbitro saudita Al Mirdasi - squalificato a vita dalla sua Federazione per corruzione : L’arbitro saudita Al Mirdasi è stato squalificato a vita dalla sua Federazione per corruzione, non ci sarà dunque ai prossimi Mondiali in Russia Avrebbe dovuto prendere parte ai Mondiali di Russia l’arbitro saudita Fahad Al Mirdasi squalificato a vita dalla sua Federazione in seguito a gravi accuse di corruzione. L’episodio che riguarda Al Mirdasi risale a sabato scorso prima della finale di Coppa del re tra Al Ittihad e Al ...

Mondiali : sotto inchiesta arbitro saudita : Lo ha reso noto la Federazione saudita via twitter, mentre la Fifa ha fatto sapere che "la questione è inerente il calcio saudita", "rifiutando di offrire ulteriori commenti sulla Coppa del mondo, ...

Mondiali : sotto inchiesta arbitro saudita : Lo ha reso noto la Federazione saudita via twitter, mentre la Fifa ha fatto sapere che "la questione è inerente il calcio saudita", "rifiutando di offrire ulteriori commenti sulla Coppa del mondo, ...

Mondiali : sotto inchiesta arbitro saudita : Lo ha reso noto la Federazione saudita via twitter, mentre la Fifa ha fatto sapere che "la questione è inerente il calcio saudita", "rifiutando di offrire ulteriori commenti sulla Coppa del mondo, ...

Mondiali : sotto inchiesta arbitro dell’Arabia Saudita : L’arbitro Saudita Fahad Al Mirdasi, tra i convocati per la prossima Coppa del Mondo che si giocherà in Russia, è stato posto sotto inchiesta dalla Federcalcio del suo Paese. Nel frattempo il 32enne fischietto è stato rimosso dalla finale della King’s Cup. Lo ha reso noto la Federazione Saudita via twitter, mentre la Fifa ha fatto sapere che “la questione è inerente il calcio Saudita”, “rifiutando di offrire ...