Mit : concorso pubblico per assunzione 148 ingegneri : Roma, 8 giu. (AdnKronos) – E’ stato pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale il bando del concorso per l’assunzione di 148 ingegneri, a tempo indeterminato, riservato ai possessori di Laurea magistrale in ingegneria, da inquadrare nell’organico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per le esigenze degli Uffici della motorizzazione civile situati sul territorio nazionale. L'articolo Mit: concorso pubblico per ...