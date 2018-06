Minuti Illimitati E 30 GB A 10 | 82€ Al Mese Con TIM Special Top 30GB

Wind proroga Smart 7 Easy 30 : Minuti Illimitati e 30 GB in 4G a 7 euro al mese : Spaventato dal fenomeno Iliad, Wind decide di prorogare fino al 12 giugno la sua offerta Wind Smart 7 Easy 30 che prevede minuti illimitati e 30 GB di traffico dati in 4G a 7 euro mensili. L'articolo Wind proroga Smart 7 Easy 30: minuti illimitati e 30 GB in 4G a 7 euro al mese proviene da TuttoAndroid.

TIM Senza Limiti Silver Web Edition offre 5 GB - chat e Minuti Illimitati a 12 euro : TIM ci riprova con una nuova promozione dedicata ai nuovi clienti che acquistano una nuova SIM. Si chiama TIM Senza Limiti Silver Web Edition, un piano che al prezzo di 12 euro al mese anziché 15 offre 5 GB di internet, minuti illimitati e l'opzione chat Senza Limiti inclusa. L'attivazione e il primo mese sono gratuite.

Iliad - il nuovo operatore telefonico in Italia. Le tariffe choc : 5 - 99 al mese con internet e Minuti illimitati : (AGI) Conto alla rovescia per il debutto in Italia del gruppo francese di tlc Iliad, la casa madre dell’operatore Free. Proprio oggi ha annunciato la nuova offerta che scatterà da martedì prossimo: sarà di 5,99 euro al mese, inclusi SMS e chiamate illimitate in Europa, e un’offerta internet da 30 GB in Italia e chiamate illimitate in 65 paesi del mondo.--L’operatore conferma così la sua intenzione di entrare con una “rivoluzione” delle tariffe ...

Iliad - il nuovo operatore telefonico in Italia. Le tariffe choc : 5 - 99 al mese con internet e Minuti illimitati : I fatti di cronaca raccontano di tante cause tra clienti e operatori ed Iliad sembra prefissarsi l' obiettivo di differenziarsi sul mercato: sui prezzi , sulla trasparenza del contratto e sulle ...

Tariffe Iliad Italia : Minuti E SMS Illimitati - 30 Giga A 5.99 Euro #RivoluzioneIliad : Ecco le Tariffe di Iliad Italia. Iliad ha finalmente presentato la sua offerta mobile per gli Italiani: 30 GB di traffico internet in 4G+, Minuti e sms Illimitati e chiamate verso numeri esteri a 5,99€. Iliad arriva in Italia: tariffa con Minuti Illimitati e 30GB/mese a 5,99 Euro Iliad Italia Tariffe Ci siamo: Iliad ha finalmente […]

Rivoluzione Iliad in Italia : 30GB più Minuti e SMS illimitati a prezzo mai visto - : Non solo: per la prima volta Iliad in Italia include nel pacchetto persino le chiamate verso 65 paesi nel mondo, fisso e mobile, senza costi aggiuntivi. Tutto questo pacchetto non è una offerta ...

Wind Smart 5 Easy 15 offre Minuti Illimitati e 15 GB a soli 5 euro : Wind Smart 5 Easy 15 è una winback che può essere attivata nei negozi Wind solamente da coloro che hanno ricevuto l'SMS: include minuti illimitati di chiamate verso tutti e 15 GB di Internet a soli 5 euro al mese.

TIM Ten GO nuovamente attivabile : Minuti Illimitati e ben 32 - 6GB a 10 - 82€ : TIM Ten GO è di nuovo attivabile e questa volta da tutti gli utenti che richiedono la portabilità in TIM. Servono solo 10,82 euro al mese per avere Minuti illimitati e 32,6GB. Ecco come attivarla Come attivare TIM Ten GO. Migliore tariffa TIM di Maggio 2018 TIM rilancia l’ennesima promozione winback che abbiamo visto e […]

Wind Smart 7 Easy 30 : Minuti Illimitati verso tutti e 30 GB di internet a 7 euro al mese : È stata lanciata la nuova Wind Smart 7 Easy 30, attivabile fino al 22 maggio solo da clienti di operatori virtuali: minuti illimitati verso tutti e 30 GB di traffico internet in 4G a soli 7 euro al mese. Interessati?