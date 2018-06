Ministero Trasporti assume - si cercano 148 ingegneri : Roma, 8 giu. (AdnKronos) – E’ stato pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale il bando del concorso per l’assunzione di 148 ingegneri, a tempo indeterminato, riservato ai possessori di Laurea magistrale in ingegneria, da inquadrare nell’organico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per le esigenze degli Uffici della motorizzazione civile situati sul territorio nazionale. L'articolo Ministero Trasporti assume, ...

Ferrovie - alta velocità a 350km/h : Ministero Trasporti dice no - : Negato l'innalzamento del limite, oggi fissato a 300 chilometri orari. Ai rischi , un aumento delle spese di manutenzione, non corrisponderebbero vantaggi sufficienti in termini di puntualità ed ...

Dopo le macchie sul curriculum di Conte la Lega alza il prezzo e vuole il Ministero dei Trasporti : È una gara a chi alza più il prezzo. La Lega vuole di più e infatti ha messo gli occhi sul ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e Luigi Di Maio risponde rivendicando la premiership per sé. Le macchie sul curriculum di Giuseppe Conte, l'aspirante premier proposto al Colle dal Movimento 5 Stelle, hanno dato a Salvini la possibilità di trattare al rialzo sulla squadra di governo. "Ai leghisti proprio ...

No al Ministero del Mare : 'le scelte sui trasporti via asfalto - rotaia e acqua devono viaggiare insieme' : ...di Confindustria Vincenzo Boccia invita il prossimo Governo a istituire un ministero per il Mare 'che sappia e possa dare impulso e sviluppo a una delle componenti più brillanti della nostra economia,...

Atac Roma - conti in rosso : Ministero "2 mesi per sanare"/ Caos giunta Raggi - rischio revoca licenza trasporti : Atac in crisi, conti in rosso: ministero Mit 'due mesi di tempo per sanare debito'. Il Caos della giunta Raggi, le responsabilità dell'azienda.

