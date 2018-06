Milinkovic-Savic strizza l' occhio alla Juventus sui social | tifosi scatenati

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Napoli - la richiesta di Ancelotti : può essere Milinkovic-Savic il regalo scudetto : Calciomercato Napoli – Il Napoli è scatenato in vista della prossima stagione, il presidente De Laurentiis ha intenzione di costruire una squadra da scudetto, l’intenzione è accontentare il tecnico Carlo Ancelotti in ogni richiesta. Secondo le indiscrezioni riportate da CalcioWeb il sogno dell’allenatore ex Bayern Monaco è uno: Milinkovic-Savic. Il colpo non è impossibile come poteva sembrare solo fino a qualche settimana fa, ...

Juve - offerta alla Lazio per Milinkovic-Savic : 70 milioni + Rugani - Lotito dice no : Il presidente della Lazio ha respinto l'offerta dei bianconeri: per meno di 150 milioni il serbo resta a Roma

Calciomercato Juventus - maxi scambio per Milinkovic-Savic? Rumours : La Juventus si sta muovendo con grande attenzione sul mercato in questo periodo caldissimo. Il primo obiettivo della dirigenza bianconera è l'acquisto di un centrocampista di qualita', che possa alzare il livello della linea mediana bianconera. Il primo obiettivo della Juventus è Sergej Milinkovic-Savic, giocatore serbo protagonista di un'ottima stagione con la maglia della Lazio. --Alla guida di Simone Inzaghi, infatti, il calciatore di origini ...

Milinkovic-SAVIC ALLA JUVENTUS - LA CHIAVE È PJANIC?/ Intanto l'agente di Sturaro : Improbabile vada alla Lazio : Per arrivare a Sergej MILINKOVIC-SAVIC, la JUVENTUS potrebbe sacrificare in questo calciomercato Miralem Pjanic, per il quale Barcellona e Real Madrid sono pronte a scatenare un'asta(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 16:03:00 GMT)

Milinkovic-Savic alla Juventus - la chiave è Pjanic?/ Barcellona e Real Madrid pronte all'asta per il bosniaco : Per arrivare a Sergej Milinkovic-Savic, la Juventus potrebbe sacrificare in questo calciomercato Miralem Pjanic, per il quale Barcellona e Real Madrid sono pronte a scatenare un'asta(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 14:33:00 GMT)

Morabito : 'Milinkovic-Savic? Solo una squadra può permetterselo' : La Juventus - ha detto a RMC Sport - non prenderà neanche Pogba '. E allora? Dove finirà , oggi 5 giugno, Milinkovic Savic? ' Mourinho lo segue da tempo ma senza la cessione di Pogba non si può fare ...

Juve : vicino Milinkovic-Savic - probabili le cessioni di Benatia e Alex Sandro Video : Sono ore infuocate per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero è molto vicino all'acquisto di Emre Can, che a fine giugno si liberera' dal Liverpool. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, il giocatore dovrebbe arrivare a breve a Torino e firmare un contratto di cinque anni da tre milioni e mezzo a stagione. Molto vicino anche l'acquisto di Matteo Perin, che dovrebbe arrivare dal Genoa per circa dodici milioni di ...

Juventus mercato - obiettivo Milinkovic-Savic. Si chiude per Perin : Il portiere classe '92 a breve firmerà per i campioni d'Italia, che stanno perfezionando l'accordo con il Genoa. Intanto si scalda la pista per il serbo: i bianconeri provano a tentare Lotito con ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Juventus - offerta shock alla Lazio per Milinkovic-Savic : cash + contropartite - accontentate le richieste di Lotito - colpaccio ad un passo : La Juventus si avvicina a grandi passi al colpo dell’estate, il centrocampista Milinkovic-Savic della Lazio. La Juventus è reduce da una stagione comunque positiva con la vittoria del campionato e della Coppa Italia ma rimane la delusione per il percorso in Champions League, per questo motivo l’intenzione è quella di costruire una squadra ancora più forte. Prevista una cessione molto importante, quella dell’attaccante Gonzalo Higuain, diversi ...

Milinkovic Savic ALLA JUVENTUS/ Trattativa difficile con Claudio Lotito : MILINKOVIC SAVIC ALLA JUVENTUS, Pjaca possibile contropartita tecnica per far scendere il prezzo con la Lazio. Parla John Elkann: dopo il Mondiale....(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 17:02:00 GMT)

Juventus - Rugani la chiave per Milinkovic-Savic : via al nuovo affondo : Juventus, Rugani- Dopo il secco no di Lotito alla prima offerta bianconera da 80 milioni di euro per Milinkovic-Savic, la Juventus sarebbe pronta a puntare tutto sul piano B. Come riporta l’odierna edizione del “Corriere della Sera”, i bianconeri sarebbero pronti a mettere sul piatto della bilancia il cartellino di Rugani per convincere Lotito a […] L'articolo Juventus, Rugani la chiave per Milinkovic-Savic: via al nuovo ...

Milinkovic Savic alla Juventus/ Pjaca possibile contropartita. Elkann : dopo il Mondiale... : Milinkovic Savic alla Juventus, Pjaca possibile contropartita tecnica per far scendere il prezzo con la Lazio. Parla John Elkann: dopo il Mondiale....(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 10:35:00 GMT)

Lazio - pronto il colpo a centrocampo : Milinkovic-Savic è la chiave del calciomercato di Lotito : Milinkovic-Savic è la chiave del calciomercato della Lazio, il patron Lotito sta vagliando una possibile alternativa per il centrocampo di Inzaghi La Lazio del presidente Lotito, si appresta a vivere un’estate ricca di colpi di scena. Buona parte del calciomercato legato al club capitolino gira attorno a Milinkovic-Savic, vero e proprio talento della rosa laziale, il quale sta dividendo l’opinione pubblica in reLazione al ...

Calciomercato Juventus : Milinkovic-Savic - Lewandowski e Perin nel mirino Video : La Juventus sta lavorando piuttosto assiduamente sul mercato. Beppe Marotta e Fabio Paratici, infatti, hanno intenzione di costruire una squadra ancora più forte [Video] rispetto a quella della stagione appena conclusasi, allo scopo di provare a vincere la Champions League. L'obiettivo principale per la linea mediana è Sergej Milinkovic-Savic, fortissimo centrocampista della Lazio, considerato dagli addetti ai lavori uno dei migliori al mondo ...