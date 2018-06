Milinkovic Savic | “futuro? Deciderò dopo i mondiali”

Lazio - Milinkovic-Savic : "Il mio futuro? Deciderò dopo il Mondiale" : Il fuoriclasse serbo rimanda tutte le questioni di calciomercato che lo coinvolgono: la Juve è sempre alla finestra

Calcio - Mondiali Russia 2018 : la Serbia ai raggi X. Kolarov e Milinkovic-Savic gli osservati speciali - si punta agli ottavi di finale : Il conto alla rovescia per l’inizio del Mondiale 2018 di Calcio, in Russia, sta per concludersi. Il 14 giugno, alle ore 17.00 (italiane), la selezione di casa e l’Arabia Saudita daranno il via alla kermesse iridata, che purtroppo non vedrà ai nastri di partenza l’Italia. Tra le squadre che suscitano la curiosità di tutti c’è la Serbia di Mladen Krstajic. Giunta alla quarta partecipazione al campionato del mondo, la ...

Juventus - senti Milinkovic-Savic : il calciatore della Lazio parla del suo futuro : Milinkovic-Savic interpellato sul proprio futuro durante una delle consuete conferenze stampa della Nazionale serba impegnata in Russia “Cerco di rimanere concentrato. Ogni giorno leggo una cosa nuova su di me. Ovviamente sento la pressione addosso, ma so che ci dovrò convivere per tutta la durata della Coppa del Mondo. È la stessa pressione di quando gioco nella Lazio, sono abituato. Dopo il Mondiale deciderò dove continuare la mia ...

Lazio - caos Milinkovic-Savic : un like “bianconero” scatena l’ira dei tifosi - la Juventus gongola : Milinkovic-Savic continua a far parlare di sè in chiave calciomercato, il calciatore della Lazio ha acceso i sogni degli juventini con una mossa social Milinkovic-Savic potrebbe essere l’uomo dell’estate. Il calciomercato è iniziato ed il centrocampista serbo della Lazio è uno dei pezzi pregiati dei quali si farà un gran parlare. In realtà le voci attorno a Milinkovic-Savic sono già numerose, con la Juventus in pole position per ...

Milinkovic-Savic strizza l'occhio alla Juventus sui social : tifosi scatenati : ROMA - Senza calcio giocato e con l' Italia fuori dai Mondiali non resta resta che il calciomercato per curare l'astinenza dal pallone e dalle emozioni che regala. E in tempi 'social' come quelli di ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Napoli - la richiesta di Ancelotti : può essere Milinkovic-Savic il regalo scudetto : Calciomercato Napoli – Il Napoli è scatenato in vista della prossima stagione, il presidente De Laurentiis ha intenzione di costruire una squadra da scudetto, l’intenzione è accontentare il tecnico Carlo Ancelotti in ogni richiesta. Secondo le indiscrezioni riportate da CalcioWeb il sogno dell’allenatore ex Bayern Monaco è uno: Milinkovic-Savic. Il colpo non è impossibile come poteva sembrare solo fino a qualche settimana fa, ...

Juve - offerta alla Lazio per Milinkovic-Savic : 70 milioni + Rugani - Lotito dice no : Il presidente della Lazio ha respinto l'offerta dei bianconeri: per meno di 150 milioni il serbo resta a Roma

Calciomercato Juventus - maxi scambio per Milinkovic-Savic? Rumours : La Juventus si sta muovendo con grande attenzione sul mercato in questo periodo caldissimo. Il primo obiettivo della dirigenza bianconera è l'acquisto di un centrocampista di qualita', che possa alzare il livello della linea mediana bianconera. Il primo obiettivo della Juventus è Sergej Milinkovic-Savic, giocatore serbo protagonista di un'ottima stagione con la maglia della Lazio. --Alla guida di Simone Inzaghi, infatti, il calciatore di origini ...

Milinkovic-SAVIC ALLA JUVENTUS - LA CHIAVE È PJANIC?/ Intanto l'agente di Sturaro : Improbabile vada alla Lazio : Per arrivare a Sergej MILINKOVIC-SAVIC, la JUVENTUS potrebbe sacrificare in questo calciomercato Miralem Pjanic, per il quale Barcellona e Real Madrid sono pronte a scatenare un'asta(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 16:03:00 GMT)

Milinkovic-Savic alla Juventus - la chiave è Pjanic?/ Barcellona e Real Madrid pronte all'asta per il bosniaco : Per arrivare a Sergej Milinkovic-Savic, la Juventus potrebbe sacrificare in questo calciomercato Miralem Pjanic, per il quale Barcellona e Real Madrid sono pronte a scatenare un'asta(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 14:33:00 GMT)

Morabito : 'Milinkovic-Savic? Solo una squadra può permetterselo' : La Juventus - ha detto a RMC Sport - non prenderà neanche Pogba '. E allora? Dove finirà , oggi 5 giugno, Milinkovic Savic? ' Mourinho lo segue da tempo ma senza la cessione di Pogba non si può fare ...

Juve : vicino Milinkovic-Savic - probabili le cessioni di Benatia e Alex Sandro Video : Sono ore infuocate per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero è molto vicino all'acquisto di Emre Can, che a fine giugno si liberera' dal Liverpool. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, il giocatore dovrebbe arrivare a breve a Torino e firmare un contratto di cinque anni da tre milioni e mezzo a stagione. Molto vicino anche l'acquisto di Matteo Perin, che dovrebbe arrivare dal Genoa per circa dodici milioni di ...

Juventus mercato - obiettivo Milinkovic-Savic. Si chiude per Perin : Il portiere classe '92 a breve firmerà per i campioni d'Italia, che stanno perfezionando l'accordo con il Genoa. Intanto si scalda la pista per il serbo: i bianconeri provano a tentare Lotito con ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Juventus - offerta shock alla Lazio per Milinkovic-Savic : cash + contropartite - accontentate le richieste di Lotito - colpaccio ad un passo : La Juventus si avvicina a grandi passi al colpo dell’estate, il centrocampista Milinkovic-Savic della Lazio. La Juventus è reduce da una stagione comunque positiva con la vittoria del campionato e della Coppa Italia ma rimane la delusione per il percorso in Champions League, per questo motivo l’intenzione è quella di costruire una squadra ancora più forte. Prevista una cessione molto importante, quella dell’attaccante Gonzalo Higuain, diversi ...