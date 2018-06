Milano | stop ai diesel dal 2019 | telecamere e multe contro i mezzi a gasolio fino a

Sciopero treni e aerei oggi e venerdì 8 giugno/ Ultime notizie stop trasporti : Milano - le informazioni utili : Sciopero treni e aerei oggi e venerdì 8 giugno: si fermano i treni e gli aerei, ecco alcune informazioni utili, con tutti gli orari previsti per il blocco dei mezzi pubblici (Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 17:50:00 GMT)

Milano-Roma Alta Velocità/ Stop treno 350 chilometri orari : chiuso il progetto Trenitalia : Ministero dei trasporti e agenzia per la sicurezza bocciano il progetto che voleva permettere ai treni Alta Velocità i 350 chilometri orari, ma è stato deciso non valga la pena(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 11:17:00 GMT)

Borsa - ok allo stop a Lega-M5sMilano in deciso rialzo. Spread giù Piace Cottarelli. Volano le banche : Euforia a Piazza Affari nelle primssime fasi di contrattazioni, con il Ftse Mib che 'strappa' a +2% a quota 22.843 punti; All Share +1,96%. Brillano i bancari (Banco Bpm +2,56%, Unicredit +3,12%, Ubi +2,95%, Intesa Sanpaolo 2,37%); bene anche gli energetici con Enel a +2,13%, Eno a +0,51%. Segui su affaritaliani.it

Borsa - ok allo stop a Lega-M5sMilano in deciso rialzo. Spread giù Piace il nome di Carlo Cottarelli : Apertura in netto rialzo per la Borsa di Milano dopo lo stop al governo Lega-Movimento 5 Stelle e in vista dell'incontro tra Cottarelli e Mattarella questa mattina al Quirinale. Il 'primo' Ftse Mib ha segnato un rialzo dell'1,16% a quota 22.662 punti; All Share +1,33% Segui su affaritaliani.it

Milano - stop consegne a domicilio per 24h : Roma, 25 mag. , AdnKronos, - stop alle consegne a domicilio per un giorno. E' in corso a Milano lo sciopero di 24 ore indetto dalla Fit Cgil per chiedere "diritti e tutele ai rider italiani". Una ...

Doppio appuntamento in città con The North Face : climbing e training per la community NEVER STOP Milano! : Le date da segnare in agenda per non perdersi l’appuntamento con The North Face sono il 29 maggio presso Manga climbing e il 31 maggio ai Giardini Montanelli The North Face annuncia un nuovo imperdibile Doppio appuntamento per tutti gli appassionati della community NEVER STOP MILANO! Si inizia martedì 29 maggio alle ore 19.00 presso la palestra Manga climbing (Via Privata Giovanni Livraghi, 25). Il tradizionale appuntamento col la ...

Stophate - Milano in piazza per diritti. Boldrini : combattere odio : Milano , askanews, - In piazza per dire no alla cultura dell'odio e ribadire l'importanza dei diritti, contro stalking, cyber-bullismo, minacce e violenza di genere: in centinaia hanno partecipato in ...

Milano - centinaia contro l'omofobia : "Stop hate" in piazza Scala. FOTO : Milano, centinaia contro l'omofobia: "Stop hate" in piazza Scala. FOTO Il triangolo rosa, simbolo degli omosessuali nei campi di concentramento nazisti, per dire stop all'odio omofobo e alle discriminazioni. La manifestazione è stata organizzata da “I Sentinelli”, il gruppo di attivisti per i diritti Lgbt guidato da Luca ...

Milano - Patera : "Stop pettegolezzi - sarò sindaco Basiglio per dare svolta a Comune" : "C'è un giornale che ha fatto, e continua a fare, la sua fortuna su Berlusconi e tira fuori ciclicamente storie, intrecci e pettegolezzi. Sono appunto pettegolezzi e tali restano per me". Non ci sta ...

Milano - bimbo autistico - stop dell'asilo : «Calpestati i suoi diritti» : «Siamo alle solite, quando si smetterà di calpestare i diritti dei nostri figli?». Anna Bovi, presidente di Angsa Lombardia onlus , Associazione nazionale genitori soggetti autistici, , ha letto sul ...