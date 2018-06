Milano | stop ai diesel da gennaio 2019

Milano : amministratori condominio - avanti con stop a caldaie inquinanti : Milano, 8 giu. (AdnKronos) - "La grande sfida per contrastare l'inquinamento e migliorare la qualità dell'aria va giocata su più fronti. Proprio per questo è utile e, aggiungerei necessario, 'fare squadra' coinvolgendo tutti gli attori che possono garantire il loro contributo. Da parte nostra ribadi

Milano - Sindaco Sala : dal 2019 stop ai veicoli diesel - : Il provvedimento scatterà a partire dal 21 gennaio del prossimo anno e varrà dal lunedì al venerdì per tutti i diesel 0, 1, 2 e 3. Obiettivo: città diesel free entro il 20125

Milano - stop ai diesel dal 2019 : telecamere e multe contro i mezzi a gasolio (fino a Euro 3) : Il sindaco Sala: «Si tratta di una misura delicata ma necessaria». Si parte con i diesel Euro 0, 1, 2 e 3. A ottobre 2019 toccherà ai diesel Euro 4

Stop diesel a Milano - Greenpeace : “Scelta coraggiosa - Sala faccia presto e con determinazione” : Greenpeace apprende con favore quanto dichiarato oggi dal sindaco di Milano Giuseppe Sala, riguardo la progressiva limitazione alla circolazione dei veicoli diesel sul territorio di Milano. «I provvedimenti annunciati oggi dal sindaco Giuseppe Sala vanno certamente nella giusta direzione specie se, come annunciato, l’orizzonte è una città “diesel free” al 2025», dichiara Andrea Boraschi, responsabile della campagna Trasporti di ...

Milano - stop al diesel dal 2019 : il piano di Sala : Gli automobilisti milanesi dovranno segnare sul calendario la data del 21 gennaio 2019: da quel giorno a Milano non si potrà più circolare con diesel fino a Euro 3 incluso, dal lunedì al...

Milano - stop alle auto diesel in città da gennaio 2019 : banditi tutti i veicoli fino a Euro 3 - poi da ottobre anche Euro 4 : Il divieto scatterà dal 21 gennaio 2019. Da quella data i veicoli diesel fino a Euro 3 non potranno più circolare a Milano, poi da ottobre toccherà agli Euro 4 e dal 2024 il transito in città sarà vietato anche agli Euro 5. Lo ha annunciato il sindaco Beppe Sala durante il Festival dell’Energia a Roma, spiegando che dal prossimo anno sarà attiva “la Low emission zone ai confini della città, per cui da quella data non si potrà più ...

Milano - STOP AI DIESEL DAL 2019/ Con la Low Emission Zone multe in arrivo con le telecamere : STOP ai DIESEL a MILANO dal 2019. Con la Low Emission Zone si rischiano multe attraverso le telecamere. Nel mirino anche le auto Euro 4, a partire dal mese di ottobre(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 12:54:00 GMT)

Milano dice stop ai diesel e adotta gli occhi elettronici fermare le auto più inquinanti : Nel capoluogo lombardo nascerà una “Low emission zone” dove verrà vietato l’accesso ai veicoli diesel più inquinanti Milano è pronta a bandire le auto diesel, anche se in maniera graduale. La città meneghina lancerà la “Low emission zone” (area a bassa emissione di inquinanti) il 21 gennaio 2019, anche se in un primo tempo sarà in forma “soft”. A partire dal prossimo gennaio infatti sarà vietato l’ingresso al centro città ai veicoli diesel ...

Milano - stop ai diesel dal 2019 : telecamere e multe contro i mezzi a gasolio (fino a Euro 3) : Il sindaco Sala: «Si tratta di una misura delicata ma necessaria». Si parte con i diesel Euro 0, 1, 2 e 3. A ottobre 2019 toccherà ai diesel Euro 4

Sciopero treni e aerei oggi e venerdì 8 giugno/ Ultime notizie stop trasporti : Milano - le informazioni utili : Sciopero treni e aerei oggi e venerdì 8 giugno: si fermano i treni e gli aerei, ecco alcune informazioni utili, con tutti gli orari previsti per il blocco dei mezzi pubblici (Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 17:50:00 GMT)

Milano-Roma Alta Velocità/ Stop treno 350 chilometri orari : chiuso il progetto Trenitalia : Ministero dei trasporti e agenzia per la sicurezza bocciano il progetto che voleva permettere ai treni Alta Velocità i 350 chilometri orari, ma è stato deciso non valga la pena(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 11:17:00 GMT)

Borsa - ok allo stop a Lega-M5sMilano in deciso rialzo. Spread giù Piace Cottarelli. Volano le banche : Euforia a Piazza Affari nelle primssime fasi di contrattazioni, con il Ftse Mib che 'strappa' a +2% a quota 22.843 punti; All Share +1,96%. Brillano i bancari (Banco Bpm +2,56%, Unicredit +3,12%, Ubi +2,95%, Intesa Sanpaolo 2,37%); bene anche gli energetici con Enel a +2,13%, Eno a +0,51%. Segui su affaritaliani.it

Borsa - ok allo stop a Lega-M5sMilano in deciso rialzo. Spread giù Piace il nome di Carlo Cottarelli : Apertura in netto rialzo per la Borsa di Milano dopo lo stop al governo Lega-Movimento 5 Stelle e in vista dell'incontro tra Cottarelli e Mattarella questa mattina al Quirinale. Il 'primo' Ftse Mib ha segnato un rialzo dell'1,16% a quota 22.662 punti; All Share +1,33% Segui su affaritaliani.it

Milano - stop consegne a domicilio per 24h : Roma, 25 mag. , AdnKronos, - stop alle consegne a domicilio per un giorno. E' in corso a Milano lo sciopero di 24 ore indetto dalla Fit Cgil per chiedere "diritti e tutele ai rider italiani". Una ...