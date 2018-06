Milano | si spoglia davanti alla Rinascente | arrestato 29enne

blogo

: RT @coccaclaudio: Milano, si spoglia davanti alla Rinascente e molesta i passanti: arrestato 29enne - patriziagatto3 : RT @coccaclaudio: Milano, si spoglia davanti alla Rinascente e molesta i passanti: arrestato 29enne - coccaclaudio : Milano, si spoglia davanti alla Rinascente e molesta i passanti: arrestato 29enne - AngelaAnpoche : RT @luca_podio: Milano, si spoglia nudo davanti alla Rinascente: arrestato 29enne -

(Di venerdì 8 giugno 2018) Un uomo di 29 anni, di nazionalità nigeriana, è statooggi in pieno centro a. L'uomo intorno a mezzogiorno si è presentatoin via Santa Radegonda e si è denudato, iniziando a molestare passanti e clienti. Il responsabile della sicurezza del punto vendita, un rumeno di 30 anni, è riuscito a bloccarlo a fatica grazie all'ausilio di due colleghi fino all'arrivo della polizia. Quando gli agenti sono arrivati sul posto l'uomo si è scagliato anche contro di loro, insultandoli e minacciandoli.fine è statoper resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per atti osceni ed oltraggio, oltreché per il danneggiamento di una barriera anti-taccheggio del punto vendita.Già in altre due occasioni nell'ultima settimana l'si era "esibito", mettendo in mostra i suoi genitali dinanzi agli occhi dei dipendenti e ...