Milan | Elliott smentisce contatti con altri manager

Futuro Milan - arrivano conferme : il fondo Elliott è pronto a prendere in mano la società : L’esclusiva lanciata da CalcioWeb il 23 novembre 2017 sul Futuro del Milan trova sempre più conferma. Il Milan potrebbe diventare americano, dopo una breve parentesi cinese. Da mesi si fa un gran parlare di tale ipotesi, ma adesso sembra diventare sempre più concreta, giorno dopo giorno. Il debito da ‘ripagare’ infatti per Yonghong Li, si aggira tra interessi e fee, attorno ai 380 milioni. Per ripagare tale debito, il programma di Fassone ...

Ecco le mosse di Yonghong Li per non lasciare il Milan nelle mani di Elliott : Come scrive oggi La Gazzetta dello Sport un nuovo socio sarebbe utile anche a frenare l'avanzata di un nuovo 'padrone' cioè Elliott, il fondo americano che al club ha prestato 303 milioni di euro. La ...

Milan - Pier Silvio Berlusconi : “Mio padre dietro a Elliott? Ecco la verità” : Sono ore calde per il futuro del Milan, a margine della presentazione dei palinsesti per il Mondiale 2018, Pier Silvio Berlusconi ha deciso di rispondere alle voci secondo le quali ci sarebbe il padre, Silvio Berlusconi, dietro a Elliott nell’affare Milan: “E’ una barzelletta, fa ridere per non dire altro, se non peggio. Fininvest ha già risposto, sono cose ridicole. La possibile esclusione delle coppe? Non ho un pensiero così ...

Milan - Pier Silvio Berlusconi : "Mio padre dietro a Elliott? Una barzelletta" : L'a.d. e vice presidente di Mediaset: "Il Milan deve ripartire da Gattuso, che ha fatto un ottimo lavoro"

Milan - il fondo Elliott si presenta con un ritorno : In casa Milan tiene banco il futuro del club, più che il calciomercato situazione delicata per quanto riguarda la questione societaria, nelle ultime ore c’è stato il primo aumento di capitale, con il versamento di 10 milioni di euro da parte del presidente Yonghong Li. Altri 32 dovranno arrivare entro giugno, se così non fosse, il fondo Elliott lo farà al suo posto e a rilevare la società. Secondo ‘Repubblica’ il fondo ...

E’ già finito il Milan cinese : lunedì 4 giugno il club passa ad Elliott : Mister Li sta per diventare il passato del Milan. Decisiva la sentenza della Consob cinese. La holding del proprietario del

Elliott - la svolta : così il fondo darà una mano al Milan : MilanO - Anche nei salotti buoni della finanza internazionale si dice che la decisione sia ormai presa. Il fondo Elliott è pronto a intervenire con nuovi fondi per far uscire il Milan dalla ...

Elliott non convince la Uefa - ecco perché il Milan va verso la stangata : In caso di pronunciamento fortemente penalizzante, il Milan avrebbe la possibilità di ricorrere presso il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna, chiedendo la massima urgenza per poter ...

Milan - adesso tocca a Elliott scendere in campo : Elliott è uno dei fondi più ricchi del mondo: l'Uefa dica chiaramente perché le garanzie non le bastano. E perché, in materia di fair play finanziario, sembra di essere nella fattoria degli animali ...

Milan-UEFA - tutte le ipotesi : Elliott potrebbe entrare in scena : Secondo la 'Gazzetta dello Sport', il proprietario rossonero da mesi cerca un nuovo prestito, non lontano dai 500 milioni. Fassone ha dichiarato di avere tre proposte ed è probabile che Mr. Li, se la ...

