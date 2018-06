: Migranti, Salvini: “Sbarchi? Malta non può dire sempre no”. E sulle Ong: “C’è disegno per fare taxi verso l’Italia” - fattoquotidiano : Migranti, Salvini: “Sbarchi? Malta non può dire sempre no”. E sulle Ong: “C’è disegno per fare taxi verso l’Italia” - LegaSalvini : Migranti, Salvini: “Sbarchi? Malta non può dire sempre no”. Poi il distinguo sulle Ong: “Alcune fanno volontariato,… - TgLa7 : #Migranti: Salvini, Malta non puo' sempre dire di no -

Il governo direspinge le parole di. La Valetta "nega di non dare assistenza ai", recita una nota "in riferimento alle notizie dei media italiani che citano il ministro degli Interni". E si sottolinea il rispetto "di tutti gli obblighi in ogni momento", compresi quelli "per le convenzioni internazionali" sulla sicurezza in mare. "Quante navi hanno attraccato nei porti maltesi nel 2018, quante persone sono sbarcate e quante domande d'asilo esaminate o accolte?",replica.(Di venerdì 8 giugno 2018)