Migranti | Viminale autorizza sbarco in Italia della Ong Sea-Watch | è il primo dell’era

Salvini : “su Migranti aiuto Ue o subito altre vie”/ Loda lavoro di Minniti : “al Viminale in punta di piedi” : migranti, Salvini: "Minniti? Discreto lavoro". Il ministro dell'Interno fa il punto al Viminale: "la Ue ci aiuti o sceglieremo altre vie", garantendo sicurezza agli italiani(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 13:35:00 GMT)

Migranti - Viminale : Continua calo sbarchi per undicesimo mese consecutivo : Dall'inizio dell'anno ad oggi sono arrivate 10808 persone rispetto ai 50524 dello stesso periodo dell'anno prima -

Ora Salvini può dire sì : ma "sui Migranti si fa come dico io". Le richieste : Viminale - Agricoltura - Giorgetti sottosegretario a Palazzo Chigi : Ora Matteo Salvini è pronto a dire sì a Luigi Di Maio. Il tira e molla degli ultimi giorni gli è servito per predisporre richieste che, a quanto riferiscono fonti leghiste, finora sono state accettate dai Cinquestelle. Anzi la pubblicazione in esclusiva su Huffpost della bozza del contratto di governo con i pentastellati ha prodotto una fibrillazione che alla fine ha pure aiutato la trattativa sul governo, pur seminando il ...

Governo - Salvini vuole il Viminale : "Garantirò il rimpatrio dei Migranti" : Sembra praticamente fatta l'intesa per un Governo a guida M5S-Lega. Pur di sbloccare lo stallo Matteo Salvini e Luigi Di Maio sono pronti a fare un passo di lato nella corsa alla premiership, anche se la Lega rivendica la guida dei ministeri dell'Interno e dell'Agricoltura.Lo ha detto prima il leader del Carroccio in una nuova diretta su Facebook in cui fa il punto sulla trattativa coi 5 Stelle per il "contratto" di Governo. "Entro oggi dovremmo ...

Migranti - arrivi ancora in calo ad aprile. I dati del Viminale : Roma, 30 apr. , askanews, Continua il calo degli sbarchi dei Migranti per il decimo mese consecutivo. A registrarlo i dati aggiornati pubblicati sul sito del Viminale. Nel mese di aprile 2018 i ...