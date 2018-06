Migranti : Salvini - rifugiati finti devono prepararsi a fare le valigie : Milano, 8 giu. (AdnKronos) – “I rifugiati veri possono stare qua e i rifugiati finti devono prepararsi a fare le valigie”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini in diretta facebook da Brescia. L'articolo Migranti: Salvini, rifugiati finti devono prepararsi a fare le valigie sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Il Viminale ha autorizzato lo sbarco nel porto di Reggio Calabria della nave della Ong Sea-Watch, con a bordo 232 Migranti. Si tratta del primo dall'inizio dell'era Salvini come ministro dell'Interno. Salvini ha polemizzato con Malta e ha parlato delle Ong affermando che alcune "fanno volontariato, altre fanno affari".

Dopo le tensioni con la Tunisia, il ministro dell'Interno Matteo Salvini se la prende con Malta. Il botta e risposta inizia con Salvini che accusa Malta di "dire sempre di no a qualsiasi richiesta di intervento" per salvare i migranti. Segue la risposta di La Valletta, che bolla come false le accuse del neoministro italiano. Il quale contrattacca: "Gli amici maltesi ci dicano quante navi hanno attraccato nei loro porti nel 2018".

Roma, 8 giu. (AdnKronos) – "Io oggi sono la terza carica dello Stato, non entro in questa questione" ovvero le parole di Matteo Salvini sui Migranti "ma dico solo che chi fa solidarietà ha tutto il supporto dello Stato". Il presidente della Camera, Roberto Fico, si smarca dall'alleato Salvini. Lo fa a parole ma anche nei fatti con una serie di incontri, non casuali, nelle ultime ore. Oggi a Montecitorio il ...

Migranti - Bonino : “Linguaggio di Salvini? Misto di volgarità e squadrismo offensivo. Sue promesse infattibili e crudeli” : “Credo che non arriveremo a nessuna riforma di Dublino, tutto continua come prima, più elementi di razzismo e un ministro che certamente non è un fautore di un messaggio di calma e razionalità. Piuttosto di un messaggio sempre sovreccitato, probabilmente è ancora in campagna elettorale, magari la realtà lo calmerà. Strizzare occhio a Usa e Russia? Solo se si è strabici”. Così Emma Bonino a margine della presentazione ...

Salvini contro le Ong : "Il regolamento non è efficace - fanno da taxi per i Migranti" : Un tifo da stadio accoglie l'arrivo di Matteo Salvini a Como. Applausi e cori rompono il silenzio elegante del centro storico. Ad aspettarlo - tra l'indifferenza dei turisti, i negozianti infastiditi da tanto clamore e qualche cittadino spaesato che si fa largo tra la folla con il cane al guinzaglio - ci sono i ragazzi. Una cinquantina di adolescenti euforici. "Mamma sono qui ad aspettare Salvini", urla uno con la maglietta dei Kiss, mentre la ...

Prima crepa tra M5s e Lega. Fico contro Salvini sui Migranti e le ong : "Lo Stato sia vicino a chi soffre" : Non poteva non succedere. A una settimana dal giuramento del nuovo governo gialloverde, si apre la Prima crepa tra M5s e Lega. Sull'immigrazione, naturalmente, l'argomento forte del momento, diventato una vera e propria bandiera per il Carroccio. Come prevedibile i protagonisti dello scontro a distanza sono Matteo Salvini e Roberto Fico, presidente della Camera, punta più a sinistra nel Movimento cinquestelle.Scintille. Evidenti ...

