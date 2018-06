Migranti | Salvini | ' Il regolamento delle Ong non è efficace'

Migranti - nave Sea Watch con 232 persone a bordo può attraccare in Italia : primo sbarco autorizzato dell’era Salvini : La nave Sea Watch, appartenente alla ong tedesca e con a bordo 232 Migranti, ha ricevuto l’ok da parte del Viminale di attraccare a Reggio Calabria. E’ il primo sbarco autorizzato di Migranti in Italia da quando Matteo Salvini è a capo del ministero dell’Interno. La data fissata è per domani, sabato, intorno alle 8 del mattino: a quel punto terminerà l’odissea dell’imbarcazione che per oltre 80 ore ha vagato per i mari del Sar, dando ...

Emergenza Migranti - l'agenda di Salvini : 'Amici di Palma Campania - ci vediamo presto' : 'E a sinistra qualcuno continua a dire che non esiste alcun problema invasione... amici di Palma, ci vediamo presto'. È il tweet con cui il ministro dell'Interno Matteo Salvini rilancia un articolo ...

Salvini presto in Libia : non voglio Italia complice tratta Migranti : Roma, 8 giu. , askanews, Matteo Salvini intende recarsi 'presto' a Mosca, ma la prima missione all'estero sarà la Libia. 'presto ha risposto il ministro dell'Interno a chi chiedeva ieri sera a margine ...

Matteo Salvini : basta Migranti a spasso : Il ministro dell'interno Matteo Salvini annuncia che saranno aperti dei Centri per i rimpatri "chiusi affinche la gente non vada a spasso per la città

Il governo lancia l'Sos alla Nato sui Migranti. Trenta a Bruxelles : "Si occupi di Mediterraneo". E Salvini rompe il fronte Ue anti-Trump : Ormai non può esserci più alcun dubbio: il nuovo governo gialloverde è così 'partner Nato' tanto da lanciare un vero e proprio 'sos' nei confronti dell'Alleanza Atlantica affinché si occupi di Mediterraneo. Cioè di immigrazione e terrorismo. Il giorno del debutto dell'esecutivo Lega-M5s sulla scena internazionale porta chiarezza su uno dei tratti distintivi più discussi del nuovo corso politico ...

Salvini : sanzioni a Russia inutili - Nato ci aiuti con Migranti : Roma, 7 giu. , askanews, Matteo Salvini ritiene le sanzioni contro la Russia 'inutili' e invita piuttosto la Nato a contribuire a frenare 'l'aggressione in corso' nel Mediterraneo. Il vicepremier e ...

Migranti : Casini - paragonare Salvini a Hitler è offesa a storia : Roma, 7 giu. (AdnKronos) – “Da Salvini ci divide la visione del mondo, ma paragonarlo a Hitler non è solo un’offesa alla storia ma anche al buonsenso”. Lo scrive sul suo profilo Twitter Pier Ferdinando Casini. L'articolo Migranti: Casini, paragonare Salvini a Hitler è offesa a storia sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Migranti : Salvini - io come Hitler? Insulti sinistra medaglie - non mollo : Roma, 7 giu. (AdnKronos) – “Salvini: ‘Basta Migranti a spasso’. Iantorno (Pd): ‘Parole simili a quelle di HITLER’. Roba da matti! Si vergogni. Io non mollo, gli Insulti della sinistra sono medaglie”. Lo scrive su Facebook il leader della Lega Matteo Salvini, vicepremier e ministro dell’Interno. L'articolo Migranti: Salvini, io come Hitler? Insulti sinistra medaglie, non mollo sembra essere il primo ...

Salvini 'Basta Migranti dei Cie a spasso per le città'. Succede davvero : Basta 'gente a spasso', basta migranti in giro per le strade 'che non si sa cosa fanno o fanno casino'. Matteo Salvini, parlando con i cronisti parlamentari in Transatlantico, annuncia con gran ...

Salvini : “Basta Migranti a spasso” : Roma, 6 giu. (AdnKronos) – ”Ho parlato con tutti i governatori leghisti. Tutti non vedono l’ora di avere dei centri chiusi dove la gente non vada a spasso nelle città e che consentano di espellere chi va espulso. Senza i centri non si rimpatria nessuno”. Così il neoministro dell’Interno Matteo Salvini parlando in Transatlantico, a Montecitorio. “Un conto sono dei centri aperti, un conto sono quelli chiusi. La ...

Salvini : «Meno tasse a chi paga di più». E poi : «Cie chiusi - basta Migranti in giro» : Il ministro dell’Interno torna a parlare di riforma fiscale, pensioni e migranti. Intanto il segretario generale Stoltenberg risponde alle intenzioni del neonato governo sul dialogo con la Russia